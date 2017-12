Triki pirmssvētku laikam, lai jaunais gads nebūtu jāiesāk ar apņemšanos notievēt

Ļoti daudziem cilvēkiem gatavošanās Ziemassvētkiem un pirmssvētku laikam saistās ar gardiem ēdieniem, našķiem un dzērieniem mājās, pie draugiem un pat darbavieā. Tas nereti beidzas ar pāris liekiem kilogramiem un apņemšanos nākamajā gadā dzīvot veselīgāk, biežāk apmeklēt sporta zāli un mainīt savu ēdienkarti. Vai vienkāršāk nebūtu izvairīties no pieņemšanās svarā pirmssvētku laikā?

Iedvesmojoties no "Health" un "Web Md", piedāvājam iepazīties ar vairākiem trikiem, kas palīdzēs svētku laiku sagaidīt un aizvadīt ar labu garastāvokli un visām tam piedienošajām aktivitātēm, bet bez liekajiem kilogramiem.

Seko līdzi savam svaram un sveries vismaz divas reizes nedēļā

Lai nepieņemtos svarā un būtu droša, ka tie kārumi, ar ko ik dienu svētku laikā tevi cienā kolēģi, un našķi, kas nolikti nolikta pie televizora noskaņas uzturēšanai, nepārvēršas liekajos kilogramos, ir ļoti būtiski sekot līdzi savam svaram. Ja divas reizes nedēļā no rīta nosvērsies, varēsi saprast, vai pieņemies svarā, bet tas nebūs tik daudz, lai domas par svaru bojātu priecīgo svētku noskaņu.

Atsakies no visiem našķiem, cik vien ir tavos spēkos

Atceries, ka gribasspēks ir jātrenē – jo vairāk tu atteiksies no saldumiem, jo vieglāk to būs izdarīt. Protams, svētku laikā izvairīties no saldumiem un našķiem var būt ļoti sarežģīti, tāpēc atļaujies sevi palutināt tikai ar tiem, kas tev patiešām ļoti, ļoti garšo. Ja kāds no piedāvātajiem našķiem tev nešķiet izcili gards, atsakies no tā un neēd pieklājības pēc, jo tev nav jāēd lietas, kas tavam organismam nenāk par labu, jo satur daudz cukura, tikai tāpēc, lai saudzētu kāda jūtas.

Izbaudi katru kumosu

Foto: Shutterstock

Ja tomēr nespēj atturēties no kolēģes atnestajiem cepumiem ar šokolādes gabaliņiem vai savas mīļākās konfektes, izbaudi to. Ēd lēnām, izgaršo katru kumosu, koncentrējoties uz ēdiena tekstūru, smaržu un garšas niansēm. Ja ēdīsi lēnām, tad apēdīsi krietni mazāk un būsi laimīgāka. Kamēr notiesāsi vienu cepumu, tavas smadzenes jau paspēs saņemt signālu par uzņemto cukuru un to, ka kuņģis vairs nav tukšs.

Nebadini sevi, taupoties kādām viesībām

Ja domā, ka badošanās pirms viesībām palīdzēs izvairīties no pieņemšanās svarā, tu rūgti maldies. Taupīšanās vakaram, visticamāk, beigsies ar negausīgu pierīšanos, uzņemot ļoti daudz kaloriju. Daudz prātīgāk ir pat nedaudz paēst pirms viesībām, lai tu nebūtu tik izsalkusi un neapēstu par daudz. Pirms svinību sākuma mājās paēd salātus vai kādu citu vieglu un veselīgu maltīti. Tas ļaus būt izvēlīgākai viesību laikā un apēst mazāk.

Kusties un esi fiziska aktīva

Treniņš no rīta vai 10-15 minūšu ilga izstaipīšanās pēc darba. Jebkuras fiziskās aktivitātes palīdzēs tev uzturēt veselīgu svaru un justies labi ikvienā sezonā. Svētku laikā fiziskās aktivitātes ir īpaši svarīgas, jo tās palīdz samazināt stresu, kā arī sniedz enerģiju, kas nepieciešama, lai paspētu pagūt visu iecerēto.

Neļauj dienai pēc viesībām būt tavam klupšanas akmenim

Tev sevi jākontrolē ne tikai viesībās, bet arī nākamajā dienā pēc tām. Lai izvairītos no našķošanās vai pat pārēšanās, turies pie principa "kas no acīm prom, tas no sirds ārā". Centies saplānot maltītes tā, lai pēc svinībām nebūtu daudz pārpalikumu, bet, ja uzņem viesus un vakara beigās paliek pāri ēdiens, saliec to trauciņos un dod līdzi ciemiņiem. Ja pati pie kāda ciemojies, neļauj sevi pierunāt paņemt uz mājām neapēsto torti vai eļļā gatavotās sāļās uzkodas.

Uzveic svētku stresu bez papildu kalorijām

Svētku laiks daudziem nozīmē papildu stresu. Ja tavs aizsargmehānisms stresa situācijās ir ēšana, tad ir liela iespēja, ka svētku laiks tev beigsies ar pāris liekiem kilogramiem. Katru reizi, kad roka sniedzas pēc kāda našķa, padomā, vai tiešam vēlies sevi palutināt, vai arī tas ir stress, kas liek tev uzņemt liekās kalorijas. Lai izvairītos no pieņemšanās svarā, tev būs nepieciešams atbrīvoties no stresa. Ar ieteikumiem, kā to izdarīt, tu vari iepazīties šeit.