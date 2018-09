Trīs pazīmes, kas vēsta – labākais dzīvē vēl tikai priekšā

Cilvēkam ik pa laikam prātā ienāk tādi eksistenciāli jautājumi kā "kāda ir dzīves jēga", "kāds ir mans liktenis", "kur ir manas spēju robežas" un vēl, un vēl. Cilvēks ikdienā tiecas pēc maksimuma, cenšoties atrast, piemēram, labāko darbu un atbilstošāko dzīves partneri, taču reizēm tas nenotiek uz sitiena. Iespējams, vēl nav pienācis īstais brīdis, tāpēc labākais dzīvē vēl tikai gaidāms.

Tu nopietni pievērsies sevis attīstīšanai

Ikviens cilvēks, kurš ikdienu vada ar mērķi dzīvot piepildītu un laimīgu dzīvi, sevis attīstīšanai pievērš lielu uzmanību. Ja tu katru dienu sev nostādi mērķus, kas saistīti ar savu kvalitāšu celšanu, pilnībā iespējams, ka tavi labākie gadi vēl tikai pienāks. Attīstot savas prasmes un iemaņas, cilvēks "audzē" savu vērtību arī citu acīs – kļūst interesantāks sarunu partneris un varbūt pat domubiedrs.

Lai cilvēks patiešām spētu būt laimīgs, viņam jābūt harmonijā ar sevi. Lai citi tevi spētu iemīlēt, pašam sevi jāiemīl, tieši tāpēc nevar gaidīt, ka viss dzīvē nostāsies pa plauktiņiem, kamēr netiec galā ar sevi. Vienalga, vai dodies zīmēt, dejot, uz semināriem vai ceļojumos – ja tas tev palīdz attīstīt sevi kā personību, tam ir jāvelta laiks.

Tu nebaidies kļūdīties

Katrs no mums kaut reizi dzīvē ir kļūdījies un kļūdīsies vēl. Tas ir pilnībā pieņemami, jo, gadiem ejot, mainās prioritātes un vēlmes. Kļūdīties patiesi ir cilvēcīgi, tāpēc par tām nevajadzētu ilgtermiņā nokārt degunu. Tās veido mūsu raksturus un iekšējo "es", kā arī dod iespēju nemitīgi mācīties. Ja tu spēj sev godīgi atbildēt, ka no kļūdām mācies, pamazām tu arī virzies uz to, lai saprastu, kādas īsti ir tavas spēju robežas un kas dzīvē būtu darāms.

Tev viss vēl ir priekšā, ja spēj pieņemt, ka neatņemama dzīves sastāvdaļa ir neveiksmes, kļūdas un to labojumi. Starp citu, šāda varēšana norāda arī uz nebaidīšanos no izaicinājumiem un jaunām pieredzēm, kas nepieciešama gan darba, gan arī mājas vidē.

Tu esi atvērta un negaidi konkrētus rezultātus

Lai dzīvē kaut ko sasniegtu, ir nepieciešams saprast, ko tuneļa galā vēlētos sastapt un izdarīt. Taču ikdienā lielu lomu spēlē arī veiksme un neizskaidrojamas sakritības, kas pārsteidz un norāda, kurā virzienā doties. Tu nevarēsi savu maksimumu sasniegt dienas vai divu laikā – jāsaprot, ka viss prasa laiku, un lielākā virzība notiek brīžos, kad to vismazāk gaida.

Ja tev ir "tīrs" skats uz dzīvi, tev nav aizspriedumu vai kādu sāpīgu, neatrisinātu pārdzīvojumu, tu spēj no tās ņemt visas iespējas, kas tevi var arī aizvest pie labākām dienām.

