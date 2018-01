Tuvākajās nedēļās varētu pieaugt gripas aktivitāte. Ieteikumi sevis pasargāšanai

Dita Vinovska žurnāliste

Lai arī Slimību profilakses un kontroles centra (SPKC) dati liecina, ka gripas intensitātes rādītājs joprojām ir zemāks nekā pēdējo piecu sezonu vidējais rādītājs attiecīgajā laika posmā, tuvākajās nedēļās paredzams tā pieaugums, kā arī jau ziņots par pirmo slimības upuri, kas miris komplikāciju dēļ. Kā vienu no efektīvākajiem līdzekļiem sevis pasargāšanai speciālisti iesaka vakcināciju, tomēr ir arī citi veidi, kā pasargāt sevi un citus no slimības. Tāpat veiksmīgai slimības ārstēšanai ir ļoti būtiski to atklāt laikus.