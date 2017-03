Tuvojas pavasara alerģiju laiks: kā sevi pasargāt no šķavām un asarām

Pavasaris ir laiks, kad daudzi cilvēki cieš no ziedputekšņu alerģijas un daudz biežāk nekā citos gadalaikos atklāj pirmreizējās astmas gadījumus. Ja arī tu ik pavasari mokies ar šķavām, asarojošām acīm un citām problēmām, iesakām veikt dažus pasākumus, kas palīdzēs justies labāk un vieglāk pārciest šo laiku.

Visbiežākais pavasara alerģiju izraisītājs ir putekšņi, skaidro "WebMD". Ķermenis tos kļūdaini sāk uzskatīt par briesmu izraisītājiem un sāk izstrādāt antivielas, kas uzbrūk alergēniem, un asinīs sāk veidoties histamīns. Šī viela rada kairinājumu degumā un acīs, kā arī citus alerģijai raksturīgus simptomus. Jāpiebilst, ka alerģiju izraisošie putekšņi var ceļot kilometriem tālu.

Biežākie alerģiju simptomi ir:

Izdalījumi no deguna;

Asarojošas acis;

Šķaudīšana;

Klepus;

Nieze acīs un kaklā;

Tumši loki zem acīm.

Ņemot vērā, ka alerģijas simptomi ir līdzīgi tiem, kas liecina par saaukstēšanos, daudz cilvēki nezina, ka ik pavasari cieš no alerģijas. Sākot šķaudīt, cilvēki nereti nospriež, ka viņiem ir iesnas, un nemeklē attiecīgā speciālista palīdzību. Pneimonoloģe-alergoloģe Antra Beķere norāda, ka alerģiskām reakcijām ir tieksme attīstīties, tāpēc ir ļoti būtiski jau laikus meklēt palīdzību.

Viņa norāda, ka cilvēkiem, kas ik gadu cieš no saaukstēšanās, vajadzētu sazināties ar ārstu, lai pārliecinātos, vai nepatīkamos simptomus neizraisa alerģija. Tikai pareiza alerģijas simptomu mazināšana palīdzēs uzlabot dzīves kvalitāti. Pastāv līdzekļi, ko cilvēki izmanto noteiktu alerģijas simptomu, piemēram, šķaudīšanas, mazināšanai, vienlaikus izsaucot nepatīkamas blaknes, piemēram, miegainību.

Ja vēlies, lai visu pavasari nevajadzētu pavadīt ar asarainām acīm un niezošu degunu, piedāvājam iepazīties ar "Everyday Health" sagatavotajiem ieteikumiem alerģijas laikam. Ja gribi justies labi, negaidi un apmeklē alergologu jau laikus. Speciālists ieteiks labākos līdzekļus, un to lietošanu varēsi uzsākt, pirms alerģijas simptomi kļuvuši nepanesami.

Ļoti svarīgi ir pēc iespējas izvairīties no alerģijas izraisītājiem. Neskatoties uz to, cik ļoti vēlies atvērt logu, lai telpās ielaistu pavasarīgo gaisu, nedari to. Tāpat, atnākot mājās, vienmēr pārģērbies, jo putekšņi var būt arī uz tava apģērba. Lai uzlabotu savu naktsmieru, neaizmirsti katru vakaru nomazgāties – ja alergēni no taviem matiem un sejas nokļūs uz spilvena, tavs stāvoklis pasliktināsies.

Plāno savu dienas režīmu tā, lai ārpus telpām neuzturētos laikā, kad gaisā ir visvairāk putekšņu. Parasti alerģiskiem cilvēkiem vissmagākais laiks svaigā gaisā ir no pulksten 5 līdz 10 no rīta. Paturi arī prātā, ka lietainās un vēsās dienās gaisā ir mazāk putekšņu nekā saulainās un sausās. Neaizmirsti arī sekot līdzi dažādu augu ziedēšanas laikam.