Veselības problēma, nevis pievilcības trūkums – kādu slimību risku palielina liekais svars

Liekais svars un aptaukošanās ir viena no nozīmīgākajām veselības problēmām mūsdienu pasaulē. Lai arī varētu šķist, ka liekais svars ir problēma, kas skar cilvēku izskatu, nevis veselību, tieši veselība ir galvenais iemesls, kāpēc ārsti saviem pacientiem mēdz atgādināt, ka jācenšas atbrīvoties no liekā svara. Aptaukošanās un liekais svars palielina dažādu veselības problēmu risku. Tas var veicināt diabēta, sirds slimību un pat noteiktu vēža formu attīstību.

Kā norāda Pasaules Veselības organizācija (PVO), pasaulē aptaukošanās apmēri kopš 1975. gada ir pieauguši vismaz trīs reizes. Apmēram 1,9 miljardiem pieaugušo pasaulē ir liekais svars, 650 miljoni no viņiem ir arī aptaukojušies. Šī problēma skar arī bērnus – 41 miljons bērnu vecumā līdz pieciem gadiem cieš no liekā svara vai aptaukošanās.

Ņemot vērā, ka liekais svars un aptaukošanās var radīt nopietnas veselības problēmas, ir svarīgi sekot līdzi savai fiziskajai formai. To, vai cilvēkam ir nepieciešams atbrīvoties no liekā svara, nosaka, ņemot vērā dažādus faktorus. Viens no tiem ir arī ķermeņa masas indekss. Rīgas 1. slimnīcas Ķirurģijas nodaļas vadītājs un bariatrijas ķirurgs Juris Žarinovs skaidrojis, ka šo skaitli iegūst, ķermeņa masu kilogramos divas reizes dalot ar auguma skaitlisko lielumu metros. Aptaukošanās pirmā pakāpe tiek noteikta, ja šis skaitlis ir lielāks par 30. Otrā pakāpe – ja tas ir augstāks par 35, bet aptaukošanās slimība tiek konstatēta gadījumos, ja ķermeņa masas indekss ir 40 un vairāk.

Normāls, veselīgs svars ir, ja ķermeņa masas indekss ir robežās no 18,5 līdz 25. Šeit tu vari atrast ķermeņa masas indeksa kalkulatoru.

Iedvesmojoties no "Web Md", piedāvājam iepazīties ar piecām veselības problēmām, kuru risku palielina aptaukošanās un liekais svars.