Viedtālruņa lietošana un nepareiza apavu izvēle: paradumi, kas veicina locītavu bojāšanos

Locītavu sāpes var būt ārkārtīgi nepatīkamas – varētu šķist, ka šādas problēmas, kuru rezultātā ir apgrūtināta ikdienišķa funkcionēšana, piemeklē tikai gados vecākus cilvēkus, taču realitātē viss nav tik viennozīmīgi. Dažādi nepārdomāti paradumi un dzīvesstila kļūdas noved pie locītavu traumām, iekaisumiem un pārslodzes, kā rezultātā manāmi pasliktinās pašsajūta un darba spējas.

Portāls "Web Md" piedāvā iepazīties ar dažādiem faktoriem, kas veicina locītavu sāpju veidošanos.

Liekā svara negatīvā ietekme

Dzīvojot veselīgi, sportojot un pareizi ēdot, cilvēks uzlabo pašsajūtu kopumā, kā arī izvairās no dažādām slimībām. Katram no mums ir kāda "sapņu figūra", kuru gribētos sasniegt, taču par atbrīvošanos no liekā svara ir vērts domāt ne tikai izskata, bet arī veselības kontekstā – jo lielāks ķermeņa svars, jo lielāka slodze jānes tavām locītavām – īpaši tas attiecas uz gurniem, ceļiem un muguru.

Šajā rakstā vari iepazīties ar pieciem vingrojumiem, kas palīdzēs aizkavēt ceļu locītavu nolietošanos un novērsīs sāpes.

Ja ilgstoši locītavas tiek šādi noslogotas, palielinās bojājumu un stipru sāpju risks. Fiziskās aktivitātes ir nepieciešamas, jo arī ilgstoša atrašanās nekustīgā pozīcijā nogurdina muskuļus un uzliek papildu slodzi locītavām uz skrimšļiem. Cilvēkiem ar lieko svaru ir lielāks locītavu iekaisumu risks, piemēram, arī rokas locītavas ar laiku var justies stīvas, pietūkušas un sāpīgas.

Tavas locītavas pateikts tev "paldies", ja regulāri izstaipīsies – gan no rītiem, gan starp darbiem, gan arī pirms iešanas gulēt. Tev nav jākļūst par jogas meistaru, taču regulāra izstaipīšanās ļaus locītavu motoriņam darboties bez aizķeršanās.