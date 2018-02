Vieglāk elpot un ilgāk dzīvot – kas notiek, atmetot smēķēšanu

Smēķēšana patiešām ir netikums, ka būtiski kaitē tavai veselībai un pašsajūtai. Ne velti cigaretes tiek dēvētas arī par zārka naglām. Iemeslu, kāpēc no šī ieraduma atbrīvoties, patiešām ir daudz. Izrēķini, cik daudz smēķēšana tev izmaksā gada laikā un cik daudz varētu paspēt, ja visas minūtes, kas pavadītas smēķējot, veltītu kaut kam citam. Tāpat noteikti nevajadzētu aizmirst par to, kā mainītos tava pašsajūta un veselība.

Pulmonoloģe Zaiga Kravale skaidroja, ka degšanas procesā cigaretē veidojas un smēķētāja plaušās nonāk ap 250 kaitīgu vielu, no tām 69 ir kancerogēnas. Tāpat tavos bronhos veidojas nepārtraukts termisks apdegums, kā arī tie visu laiku ir sašaurināti. Un tā ir tikai daļa no tā, ko cigarešu kūpināšana nodara tavam organismam.

Protams, smēķēšanas atmešana nekad nav viegls process, un, kā norādīja narkoloģe Ilze Maksima, ka to iespējams izdarīt tikai tiem, kas to vēlas un saprot, kāpēc tas nepieciešams. Smēķēšanas atmešana vienmēr ir komplekss process, kurā var nākties iesaistīt speciālistu. Vairāk par to, kā un kāpēc atmest smēķēšanu, tu vari lasīt šeit.

Iedvesmojoties no "Web Md", Lielbritānijas veselības servisa un Pasaules veselības organizācijas gatavotajiem materiāliem, piedāvājam iepazīties ar piecām pārmaiņām, ko piedzīvosi, atmetot smēķēšanu.