Vienaldzība, fiziskas sāpes un spēku izsīkums – pazīmes, kas liecina par izdegšanas sindromu

Dita Vinovska žurnāliste

Izdegšanas sindroms mūsdienās skar daudzus cilvēkus, lai arī par to joprojām runā maz. Lai no tā izvairītos vai arī to laikus atklātu un sev palīdzētu, ir ļoti svarīgi pievērst uzmanību dažādiem simptomiem, kas liecina par tā tuvošanos. Tā var būt trauksme, spēku izsīkums, vienaldzība un pat fiziskas sāpes. Lai kāds arī būtu izdegšanas priekšvēstnesis, tā pamanīšana laikus palīdzēs ātrāk atgūt formu un neļauties spēku izsīkumam.