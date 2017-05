Vilkt vai nevilkt krūšturi. Mīti par šo apģērba gabalu, kam tic daudzi

Tas, vai zem apģērba uztērpt krūšturi, ir katras sievietes personīgā izvēle. Tomēr nereti gadās, ka lēmums par šī apģērba gabala uzģērbšanu ir balstīts greizos priekšstatos par tā ietekmi uz veselību un izskatu.

Iedvesmojoties no "Health", "Shape" un "Women's Health", piedāvājam iepazīties ar vairākiem mītiem par krūštura valkāšanu, kam tic daudzi. Iespējams, arī tavi uzskati par šo jautājumu ir balstīti mītos un nepatiesībās.

Gulēšana krūšturī nav veselīga

Pastāv ļoti daudz teoriju par to, vai gulēšana ar krūšturi ir kaitīga. Ir cilvēki, kas uzskata, ka tā ir kaitīga jebkurā gadījumā, pastāv arī uzskats, ka veselībai kaitē tikai ļoti stingri krūšturi. Nav pierādījumu tam, ka krūštura valkāšana nakts laikā veicinātu krūts vēža attīstību vai būtu jebkādā citā veidā kaitīga. Viss ir atkarīgs no tā, kā tu jūties. Ja krūšturis traucē gulēt, nevelc to, bet, ja tas palīdz gulēt un justies labāk, satraukties par to, ka tā nodarīsi sev pāri, nevajag.

Krūštura valkāšana liek krūtīm nokarāties

Ir daudz cilvēku, kas tic, ka krūštura valkāšana padara krūšu muskuļus "slinkus" un liek krūtīm nokarāties. Tas nozīmē, ka krūtis bez krūštura vairs neizskatīsies labi. Tomēr speciālisti šo uzskatu noraida, skaidrojot, ka sievietes krūtīs muskuļu nav. Krūštura valkāšana vai nevalkāšana ikdienā to formu un veselību neietekmē – to dara dabīga novecošanās un citi faktori. Tas nozīmē, ka arī ikdienā par labu krūštura valkāšanai labāk ņemt vērā tādus faktorus kā tavs komforts un labsajūta, nevis apgalvojumus par to, cik tas ir kaitīgi.

Krūštura valkāšana var izraisīt vēzi

Apmēram pirms 20 gadiem zinātnieki ASV nāca klajā ar teoriju par to, ka krūštura valkāšana nospiež limfmezglus, aizkavējot dažādu toksīnu izdalīšanos un palielinot risku saslimt ar krūts vēzi. Nekādu pētījumu, kas apstiprinātu šo teoriju, nav. Turklāt speciālisti norāda, ka krūšturis nekādi nevar ietekmēt limfātisko sistēmu, jo tā lencītes nevienā vietā to nenospiež.

Krūšturis padara krūtis mazākas

Pastāv uzskats, ka krūštura valkāšana ietekmē krūšu formu un padara tās mazākas. Tam, ka šis apgalvojums būtu patiess, nav pilnīgi nekāda pamatojuma vai pierādījumu. Ja satraucies, ka tavas krūtis ir pārāk mazas, tas noteikti nav tāpēc, ka esi izvēlējusies valkāt krūšturi.

Ja krūšturi nevalkā, jo tas tev šķiet neērts, bet arī bez šī apģērba gabala nejūties labi, iespējams, neviens no taviem krūšturiem tev īsti labi neder. Pareiza izmēra krūšturi iegādāties nemaz nav tik viegli. Ir jāņem vērā ne tikai tas, cik labi tev tas der mērīšanas brīdī, bet arī, kā tas mainīsies valkāšanas laikā. To, kā nopirkt īsto krūšturi, vari uzzināt šeit.