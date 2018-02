Zarnu vēzi bieži atklāj novēloti. Par bezmaksas pārbaudēm jāvaicā ģimenes ārstam

Zarnu vēzis ir viena no izplatītākajām ļaundabīgā audzēja formām Latvijā. Slimību profilakses un kontroles centra (SPKC) dati liecina, ka 2016. gadā to diagnosticēja 1063 pacientiem. Katrā otrajā gadījumā slimība atklāta novēloti.

Statistikas dati liecina, ka ar zarnu vēzi visbiežāk slimo sievietes un vīrieši vecumā no 50 līdz 74 gadiem. Personām šajā vecumā ir pieejams valsts apmaksāts vēža skrīnings. Uz šo pārbaudi netiek izsūtīti uzaicinājumi, tāpēc par to jāinteresējas pašiem. Par to var vaicāt savam ģimenes ārstam, papildu informācija pieejama arī Nacionālā veselības dienesta reģionālajās nodaļās:

Rīgas nodaļa – tālrunis 67201282;

Kurzemes nodaļa – tālrunis 63323471;

Latgales nodaļa – tālrunis 65476961;

Vidzemes nodaļa – tālrunis 64772301;

Zemgales nodaļa – tālrunis 63027249.

Zarnu vēža pārbaudi ieteicams veikt reizi gadā. Testu iespējams veikt mājas apstākļos, sekojot ārsta norādēm. Ja analīžu rezultāts ir atbilstošs normai, nākamo pārbaudi veic pēc gada. Ja analīžu rezultāti neatbilst normai, vērsies pie sava ģimenes ārsta un seko viņa norādēm. Ja Tavu analīžu rezultāti neatbilst normai, tas vēl nenozīmē, ka tev ir vēzis.

Vairāk par zarnu vēzi un tā skrīningu uzzini SPKC sagatavotajā infografikā.