Zaudēt svaru ātri un vienkārši: pieci mīti, kam naivi ticam

Laikā, kad liekais svars un aptaukošanās kļuvusi par vienu no aktuālākajām veselības problēmām, daudz tiek runāts arī par to, kā tad atbrīvoties no uzkrātajiem kilogramiem. Tiesa, bieži informācija par ātru un vienkāršu svara zaudēšanu ir mārketinga triks vai mīti, kas patiesībā kavē atbrīvošanos no liekā svara, liekot zaudēt motivāciju.