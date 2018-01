Ziemas un tumšā laika problēma – D vitamīna trūkums. Ko tas nodara un kā izvairīties

Vitamīnu daudzumu cilvēka organismā ietekmē ne tikai tas, ko un cik daudz viņš apēd, bet arī citi faktori, piemēram, saulē pavadītais laiks. Mūsu platuma grādos ļoti daudzi cilvēki cieš no D vitamīna trūkuma, ko organisms sintezē, uzņemot saules gaismu. Īpaši aktuāla šī problēma ir ziemas mēnešos. Par to, kāpēc šis vitamīns ir svarīgs un kā to vislabāk uzņemt, skaidro endokrinoloģe Renāte Helda un "Benu" aptiekas farmaceita asistente Zanda Ozoliņa.

Kāpēc cilvēkiem ir nepieciešams D vitamīns? Endokrinoloģe Helda uzsver, ka D vitamīna līmenis jāpieskata ikvienam - gan maziem bērniem, gan vecākiem cilvēkiem, jo gadu laikā kauli fizioloģiski kļūst trauslāki. Turklāt tas novērojams gan vīriešiem, gan sievietēm. Lielāko risku vitamīna trūkums rada sievietēm pēc menopauzes iestāšanās. Sieviešu hormoni ietekmē arī kalcija vielmaiņu, un to trūkums menopauzē nosaka to, ka tieši šajā laikā nepietiekamai D vitamīna uzņemšanai sekas var būt ļoti smagas – var sākties osteoporoze. Proti, ja organismā trūkst D vitamīna, kalcija uzsūkšanās no zarnu trakta ir traucēta. Cilvēks var uzņemt kalciju dažādos veidos un daudzumos, tik un tā tas var neuzsūkties. Laikus apturēt nevēlamos procesus traucē tas, ka par D vitamīna trūkumu diezgan ilgi var neliecināt nekas, izņemot analīzes. Vai ar saules stariem ir par maz? Organismam D vitamīns būtu jāsintezē caur ādu, uz kuru iedarbojas saules stari. Šajā procesā tālāk iesaistās gan aknas, gan nieres, gan arī hormonālā sistēma. Taču mūsu vasara ir par īsu, lai saules stari nodrošinātu vajadzīgo D vitamīna daudzumu. Turklāt tie, kas gana daudz staigā pa āru un vasarā īpaši gozējas saulē un sauļojas, lielākoties lieto aizsargkrēmu pret saules ultravioleto starojumu. Tas bloķē D vitamīna sintēzi. Sanāk – cik garš, tik plats! Savukārt gados veci cilvēki, kam D vitamīna daudzums ir svarīgs kaulu stiprumam, parasti vairās iet saulē, jo karstumā nejūtas labi, stāsta Helda. Jāpiebilst, ka pret došanos saulē bez aizsargkrēma iestājas dermatologi, kuri norāda, ka UV starojums palielina risku saslimt ar melanomu. Vairāk par ļaundabīgo audzēju vari lasīt šeit. Vai arī ar uzturu ir par maz? Foto: Shutterstock Lai visu D vitamīna daudzumu, kas vajadzīgs, simtprocentīgi uzņemtu ar uzturu, būtu jāēd ļoti ekstrēmi. Piemēram, vairāki desmiti olas dzeltenumu dienā vai pilnīgi katru dienu treknas zivs gabals, uzdzerot zivju eļļu. Kopumā ieteicams divas reizes nedēļā ēst zivis (skumbriju, tunci), kurās ir daudz D3 vitamīna. Biežāk ēst šīs treknās zivis gan nevajag. Vēl palīdzēt uzņemt D vitamīnu var liellopa gaļa un vistu aknas, siļķu, lašu, mencu ikri, žāvētas baravikas, ārā ganītu govju piens, sviests, siers. Tomēr prakse liecina, ka vairākumam cilvēku ikdienā izdodas apēst vidēji tikai 10 procentus no vajadzīgā D vitamīna daudzuma. Kas var palīdzēt uzņemt nepieciešamo D vitamīna apjomu? Ar aptiekās nopērkamo preparātu var pietikt, bet var arī nepietikt. Vislabāk būtu, ja to, cik D vitamīna pilienu vai kapsulu katram jālieto, noteiktu ārsts, izmeklējot cilvēku un novērtējot viņa analīžu rezultātus, jo iemesli D vitamīna nepietiekamībai var būt dažādi. Ja ārsts profilaktiski nozīmē neaktīvā D vitamīna preparātu, tas obligāti jālieto līdz pavasarim, bet, visticamāk, cauru gadu, skaidro Helda. Kāpēc devas mēdz būt atšķirīgas? Lai organisms varētu uzņemto D vitamīnu izmantot kalcija vielmaiņā un citur, kur tas nepieciešams, šajā procesā līdzdarbojas gan parathormons, gan aknas, gan nieres. Šī iemesla dēļ ne visiem der vienāda D vitamīna profilaktiskā deva. Ja cilvēkam ir problēmas ar vairogdziedzera darbību, ir kādas aknu vai nieru slimības, var būt, ka, lietojot D vitamīnu pilienos neaktīvajā formā, tā trūkums tomēr nemazinās. D vitamīna aktīvajā formā pārdozēšanas risks ir reāls, tāpēc ārstēšanās ar šādu preparātu notiek stingrā ārsta uzraudzībā. Visbiežāk D vitamīns aktīvajā formā ir jālieto cilvēkiem ar nieru mazspēju. Cilvēku interese par D vitamīna trūkumu organismā pieaug Savukārt Zanda Ozoliņa norāda, ka aptiekās pieejami dažādi D vitamīnu saturoši līdzekļi gan pilienu, gan kapsulu veidā. Latvijā cilvēki joprojām diezgan maz domā par par iespējamu D vitamīna trūkumu organismā, tomēr pēdējos gados pieprasījums pēc D vitamīna aptiekās ir pieaudzis. Pirms sākt lietot D vitamīnu, būtu ieteicams veikt analīzes un noskaidrot vitamīna koncentrāciju organismā, lai izvairītos no nevēlamām sekām. D vitamīns jālieto pirmajā dienas pusē, noteiktajā ēdienreizē iekļaujot treknākus pārtikas produktus.