Žirgtākam rīta cēlienam: kā aizgaiņāt nezūdošo miegainību

Ak, miegainie rīti, kuros spilvens tik mīksts. Un arī pat tad, kad esi piecēlusies, bieži vien prāts grozās vien ap iesildīto vietu zem sedziņas. Kā aizgaiņāt miegainību? Lūk, daži ierosinājumi.

Neatliec modinātājzvanu. Miega eksperts Rafaels Pelajo skaidro, ka mēs esam daudz kašķīgāki un neapmierinātāki ar dienu, ja pieceļamies, aizmiegam un jau pēc pāris minūtēm ceļamies vēlreiz. Šajā sakarā, iespējams, noderēs padomi, kā mosties agrāk un neatlikt modinātāju.

Turi savu modinātājpulksteni istabas otrā galā. Ja esi viena no kārtīgajām miega mīlētājām, iespējams, pazīstama vai vismaz reizi piedzīvota būs situācija, kurā pa miegam būsi izslēgusi modinātāja signālu, saldi turpinot gulēt tālāk un vēlāk pat to nemaz neatceroties. Ja noliksi modinātājpulksteni (vai mobilo tālruni) istabas otrā galā, nekas cits neatliks, kā rausties no siltās gultas ārā, tādējādi arī atgaiņājot miegu.

Auksta duša. Uzņēmējs un produktivitātes speciālists Fils Dumonteds skaidro, ka 30 sekunžu auksts ūdens lādiņš mazgāšanas izskaņā spēj darīt brīnumus, ja runājam par žirgtāku rīta cēlienu. Lai arī tas var izklausīties visai nepatīkami, iespējams, vērts pamēģināt.

Kārtīgi izstaipīšanās. Ja piecelties vari vienkārši, tomēr miegainība nepamet, varbūt vajag nedaudz izstaipīties un pavingrot. Lūk, uzliec video pamācību un seko norādēm!



Kafijas tasīte. Protams, neiztikt arī bez tautā iecienītā melnā enerģijas dzēriena. Raidsabiedrība CNN vēsta, ka kafija smadzenēm dod iespēju strādāt ar daudz lielākiem apgriezieniem – daudz efektīvāk un prātīgāk. "Time" zinātnisko rakstu autors Maikls Lemoniks teic: "Kad tu esi nedaudz noguris vai miegains un iedzer kafiju, tad teju viss tavā ķermenī uzlabojas: reakcijas laiks, modrība, uzmanība, loģiskā domāšana jeb visas sarežģītās funkcijas, kas saistītas ar inteliģenci." Par citiem pozitīvajiem aspektiem, dzerot kafiju, lasi šeit. Tomēr atceries, ka arī pārspīlēt nevajag, lieto to ar mēru.

Režīma izveidošana ilgtermiņā. Tomēr ne vienmēr, ja būsi gulējusi pārāk maz, miegainību varēsi aizgaiņāt vien ar aukstu dušu vai citiem trikiem. Apzinies, ka vidēji pieaugušam cilvēkam nepieciešams gulēt septiņas līdz deviņas stundas, tādēļ izstrādā konkrētu režīmu, pie kura sevi arī radini.

