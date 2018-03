21 citāts par veselīgu dzīvesveidu un uzturu, kas liks tev saņemties labākam pavasarim

Apmaksāta informācija

Vairums no veselīga dzīvesveida principiem ir zināmi ikvienam. Ēd augļus un dārzeņus, dzer daudz šķidruma, regulāri izkusties un vajadzības gadījumā apmeklē ārstu bez vilcināšanās. It kā vienkārši, vai ne? Tomēr daudziem no mums, neskatoties uz šo principu vienkāršību, ir nedaudz grūti saņemties. Smalkmaizīte ir tik garda un dīvāns tik vilinošs... Tādēļ atlasījām 21 citātu, kas pamudinās tevi parūpēties par sevi un sagaidīt pavasari mazliet veselīgāk.