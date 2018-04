Tavs vēders var ietekmēt smadzeņu darbību! Lūk, ko par to saka zinātne

Apmaksāta informācija

Bieži dzirdam, ka galva ietekmē to, kas notiek vēderā. Kādam no stresa piemetas ātras kājas, citam – aizcietējumi. Daudziem sāk streikot kuņģis, un vēl jau tie slavenie "taureņi vēderā", kuri ir tik raksturīgi pavasarim! Ar tiem mēdz būt galīgi traki, dažreiz pat tā, ka ne ieēst, ne iedzert. Tomēr izrādās, ka ne vien galva ir tas kungs un vienīgais noteicējs, bet arī vēderam, precīzāk, zarnām ir liela loma tajā, kā jūtamies garīgi. Zinātne to atklājusi vien nesen.