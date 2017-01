Kad apavi ar pēdām negrib sadzīvot jeb Ko darīt, ja uzberzta tulzna

Šauri apavi var sagādāt ne mazums nepatikšanu ceļojumu, garu pārgājienu un ballīšu laikā. Taču visnepatīkamākais sagaida pēc apavu novilkšanas, kad ciešās kurpes ir atstājušas savu nospiedumu – tulznas.

Tulznas izraisa berze



Tulznu galvenais iemesls ir cieši vai neatbilstoši apavi. Visbiežāk tās ir jaunas balles kurpes vai citi neievalkāti apavi, kuru forma nav piemērojusies pēdai. Staigājot vai dejojot ar šādām kurpēm, rodas berze, kuras rezultātā ādas virsējā kārta atdalās no pamatnes un veidojas neliels dobums, kurā sakrājas šķidrums. Ilgstošs spiediens un berze no dienas dienā liek ādai sabiezēt – tādējādi āda cenšas pasargāt nervu galus un audus pēdā. Veidojas sausās ādas sabiezējumi.

Taču ne tikai apavi var kalpot par iemeslu tulznām. Tās var rasties arī tad, ja pēdas nav pieradušas pie slodzes, staigāšanas vai skriešanas. Pēkšņa slodze, piemēram, pārgājiens vai intensīvas sportiskas nodarbes, var radīt tulznas, jo āda nav pietiekami cieta, tā ir plāna.

Pirmā palīdzība – basas kājas



Pirmā palīdzība pret tulznām ir berzes mazināšana. Ciešie apavi ir jānovelk, un kājas jāatpūtina. Ja tulznas rodas pārgājiena laikā un siltākā klimatā, nomaini ciešos apavus pret sandalēm vai labākajā gadījumā – basām kājām. Taču, ja tādas iespējas nav, vari nopirkt lētus apavus, kas ir par vienu vai diviem izmēriem lielāki. Tad kājām tiks mazināta slodze un sāpes nebūs tik neciešamas, lai nevarētu turpināt ceļošanu.

Tulznu var caurdurt ar adatu, ja tā ir pildīta ar šķidrumu jeb limfu. Taču nekādā gadījumā nedrīkst noplēst virsējo ādiņu, jo aiz tās ir atsegti ļoti maigi audi un nervu gali.

Vēss ūdens



Pamēģini pēdas atvēsināt vēsā ūdenī. Aukstums sašaurinās asinsvadus un mazinās iekaisumu.

Parastajiem plāksteriem – nē!



Ar šķidrumu pildītas tulznas noteikti ir jāpārdur, jo tās var iekaist. Mitra un silta vide ir īstā vieta, kur vairoties baktērijām un infekcijām, tādēļ labāk ļaut šķidrumam iztecēt un to dezinficēt. Ja limfa netiek ārā no tulznas, tā var sākt strutot. Nelielu tulznu vari dezinficēt ar veikalos nopērkamo stipro alkoholu.

Aptiekās ir pieejami speciāli leikoplasti, kas paredzēti tulznu ārstēšanai. No parastajiem tie atšķiras ar gaisu caurlaidīgām īpašībām – tulznu leikoplasti ļauj ādai elpot, taču tajā pašā laikā absorbē limfu. Nav ieteicams lietot parastos plāksterus. Tie var cieši pielipt pie ādas un radīt vēl lielākas problēmas – paši kļūt par vienu no berzes veicinātājiem. Turklāt, parasto plāksteru vatīte nespēj uzsūkt šķidrumu, kas izdalās no tulznas. Rezultātā tulzna dzīst lēnāk.

Saudzīgas rūpes



Uzberztā tulzna sadzīs nedēļas laikā. Kad tā ir dzīšanas procesā, vienu vai divas reizes dienā to notīri ar alkoholā samitrinātu vates plāksnīti – tā dezinficēs tulznu un neļaus tajā iekļūt citām infekcijām.

