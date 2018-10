Nauris Brikmanis: vecāku mīlestība pret bērnu ir 'vājprātīga'

Vecāki cilvēku dzīvēs ir pats svarīgākais, pārliecināts mūziķis Nauris Brikmanis. Viņš raidījumā "Starp mums runājot" uzsver, ka bez mammām un tētiem cilvēki nepastāvētu. Tieši šī iemesla dēļ dienas, kas tiek atzīmētas par godu vecākiem, ir pašas svarīgākās.

Pēc dziesmas uzrakstīšanas tētim Brikmanis atklāj, ka jūtās ļoti vainīgs un gaida Mātes dienu, lai varētu pienācīgi pateikties abiem vecākiem. "Kad es pirmo reizi atskaņoju šo dziesmu mammai un aizsūtīju arī tētim, mana mamma raudāja. Es nevarēju saprast, vai viņa raud tāpēc, ka viņai patīk tā dziesma, tie vārdi, vai tāpēc, ka tā dziesma nav viņai," nosmej mūziķis.

Mūziķis norāda, ka viņš pats ir ļoti emocionāls un tēti noteikti var atļauties raudāt tad, kad viņus īpašos svētkos apsveic bērni. Arī viņa paša tētis esot ļoti emocionāls. "Viņš šķiet tāds dzelzs vīrietis, bet pret bērniem jau tā mīlestība ir "vājprātīga" – to es jūtu no saviem vecākiem un to pašu es pret savu bērnu," atklāj mūziķis.

Tēti biežāk ir aizmirsti, un cilvēki Mātes dienu svin plašāk, pārliecināts Brikmanis. "Man šķiet, ka svarīgākās dienas, kas vispār dzīvē un visas cilvēces vēsturē ir jāsvin, ir mammas un tēta dienas, jo no tā veidojas visa civilizācija," viņš dalās savās pārdomās. Visa pasaule rodas tikai no mammām un tētiem, uzver mūziķis.