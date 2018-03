Panākumu pamatā darbs un turēšanās pie sistēmas. Mūziķa Denisa Paškeviča stāsts

Saksofonists, flautists, komponists, producents, skolotājs un viens no pasaulē zināmākajiem mūsdienu Latvijas džeza mūziķiem Deniss Paškevičs ir harismātisks cilvēks, kura vēriens un darbaspējas aizrauj un iedvesmo. Tā kā viņš ieguvis atpazīstamību arī ārvalstīs, Deniss lielu daļu sava laika pavada, dažādos mūziķu sastāvos koncertējot ārzemēs.

Kas jādara, lai gūtu panākumus mūzikā? Kāds bija paša Denisa ceļa sākums? Kā mūziķa ceļš uz panākumiem atšķiras no uzņēmēju stāstiem, viņš stāsta grāmatā "Kā gūt panākumus Latvijā", kas izdota ar "Baltic International Bank" atbalstu.

"Mūzika ir mans dzīves aicinājums. Es par to esmu simtprocentīgi pārliecināts. Ja man nav koncertu un uzstāšanos, es nīkstu, es nevaru – man ir izjūta, ka nav dzīves un ierastās dinamikas. Atrašanās mūzikā ir mana dzīve. Tā ir manas sajūtas un mājas. Šajā enerģijā es dzīvoju. Šinī dzīves aicinājumā es patiesi esmu laimīgs!

Tomēr man bija vajadzīgs laiks – 25 gadi, lai iemācītos sevi sistematizēt un sabalansēt savu dzīvi un izpratni par to. Man nācās saprast dzīves mehānismu un pamatlietas, zemes lietas un garīgo dzīvi: kā būt mūziķim, māksliniekam, radošai personai un to visu praktizēt, esot uzņēmējam, un ko ar to iesākt.

Kad biju mazs, man nebija nekādas iekšējās organizācijas, es vienkārši peldēju pa dzīvi tādā kā laimes mākonī. Vējš mani nesa, un es to baudīju. Tas ir skaisti – dzīvot radošā un enerģijas mākonī. Ar laiku man bija nepieciešams izdarīt izvēles, kuru kopumā un sekās dzīvoju šobrīd. Un man ir zināma sistēma, kā lietas notiek un kā tām ir jāvirzās un kādā secībā. Ir pilnīgi skaidrs arī – ja sistēmas nebūtu, es sen jau būtu nogrimis gan kā personība, gan arī kā mūziķis.

Lai pārvaldītu savu mūzikas instrumentu, zināmā brīdī bērnībā sāku turēties pie apmācības sistēmas, kuru ieaudzināja mani skolotāji. Tāpēc bērniem ir labi nodarboties ar mūziku, jo tā rada ne tikai izjūtas, bet arī sniedz sistēmu: kā mācīties, kā plānot savu laiku, saprast savas prioritātes.

To es joprojām mācos un, jāsaka, jo tālāk eju un jo lielākus māksliniekus un personības satieku, jo vairāk redzu, cik sakārtotu dzīvi viņi dzīvo. Jā, tajā ritmā ir atstāta vieta radošumam un lidojumam, bet tas tiek fiksēts. Bez sistēmas nenotiek nekas."