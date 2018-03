Pasaules čempions Martins Hudaks: labs bārmenis var padarīt pasauli labāku

Viens no talantīgākajiem bārmeņiem pasaulē, slovāks Martins Hudaks ir pārliecināts, ka labam bārmenim ir jābūt māksliniekam, psihologam un skolotājam vienlaikus, jo šī profesija nav tikai kokteiļu jaukšana un dzērienu saliešana, bet daudz plašāka joma.

Martins Hudaks dzimis Slovākijas pilsētā Prešovā, un ir viens no pirmajiem jaunās paaudzes Slovākijas bārmeņiem, kas izsities šajā profesijā līdz augstākajām virsotnēm. Viņš ir pasaules čempions savā arodā, taču par daudz svarīgāku uzskata iespēju strādāt vienā no slavenākajiem, ikoniskajiem bāriem pasaulē, "American Bar" Londonā, kurā bārmeņi kopā katru sezonu veido oriģinālas kokteiļu receptes.

To, ka viņa dzīves ceļš nebūs saistīts ar praktiskām, eksaktām jomām, Martins saprata drīz. "Kad man bija jāizvēlas, kurā skolā turpināt mācīties, svārstījos starp mākslu un viesmīlību, viesnīcu akadēmiju. Vecāki man ieteica pēdējo, jo tas dotu iespēju ceļot, redzēt pasauli un iemācīties valodas," sarunā ar portālu "Delfi" stāsta pieredzējušais bārmenis. "Piekritu, lai gan nedomāju par ēdienu gatavošanu vai bārmeņu lietām. Patiesībā viss iesākās, kad man bija 15 gadi, kad redzēju bārmeņu skolu sacensības – lidojošas pudeles, liesmas, daudz spiedzošu meiteņu apkārt, un es sev teicu, ka gribu būt tas džeks pie bāra, kuram pievērsta visu uzmanība. Pēc dažiem gadiem es tur biju un man tas patika. Man patīk būt uzmanības centrā."



Kad pašam jau aiz muguras daudzu gadu pieredze darbā aiz bāra letes, Martins Hudaks var noformulēt to, kādam ir jābūt labam bārmenim. "Viņam ir jābūt labam klausītājam, jābūt harismātiskam, patīkamam, labi audzinātam, tīram un kārtīgam, labi izglītotam, profesionālam," viņš saka. "Jāzina, kas notiek pasaulē, kas notiek pilsētā – ne obligāti dzērienu modē, bet kā cilvēki dzīvo, kas viņiem svarīgi, un te nav runa tikai par kokteiļiem."

Bārmenis sarunas laikā atkārtoti uzsver, ka klients ir galvenais, un viņa vēlmes ir noteicošās. Pat, ja tiks pasūtīts kokteilis no sastāvdaļām, kas nu nekādi nevar veidot labu gala iznākumu, bārmenim tas ir jāpasniedz. Un ko tad, ja negaršos? "Tad es kokteili paņemšu nost, izdzēsīšu no rēķina un uztaisīšu citu. Es nedrīkstu iebilst klientam! Es aiz bāra neesmu tāpēc, lai kādam norādītu, ka viņam nav taisnība. Ne jau es esmu galvenais – klients," uzsver Hudaks. Taču ne visi klienti ir patīkami, visgrūtāk esot ar ļoti iereibušiem apmeklētājiem: "Jo tu nevari viņam iestāstīt, ka pietiek, ka vajag apstāties un iet mājās. Bet ir daži paņēmieni, kā ar tādiem tikt galā."

"Garšas nianses var iemācīties – es varu atklāt labāko kokteiļu receptes un kā tos sajaukt, bet es nevaru iemācīt būt par īsto cilvēku aiz bāra letes, ja nav harismas, ja nav gribēšanas kalpot cilvēkiem. Sajaukt un degustēt kokteiļus var iemācīt ikvienam, bet ne katrs var būt labs bārmenis. Tas ir dvēselē, nevis galvā," norāda Hudaks.

Apceļojot pasali un pasniedzot lekcijas kokteiļu jaukšanas mākslā, Martins Hudaks ir ievērojis dažādas "nacionālas īpatnības" un nonācis pie secinājuma, ka kokteiļiem der faktiski jebkurš dzēriens. "Faktiski jebkurš alkoholisks dzēriens ir izmantojams kokteiļos," viņš ir pārliecināts. "Iespējām nav robežu, robežas ir tavai iztēlei. Kamēr tu izdomā ko jaunu, radi – tam nav robežu."

Pastāv lokālas garšas īpatnības? "Pavisam noteikti!" apgalvo bārmenis. "Amerikāņiem patīk saldāki dzērieni, Āzijā – vieglāki, jo viņi slikti panes alkoholu. Austrumeiropā – Čehijā, Slovākijā, Polijā – dzer spēcīgākus kokteiļus uz vietējo dzērienu bāzes – sļivovica, eau de vie (augļu brendiji), un ne vienmēr izvēlas kokteiļus. Briti lepojas ar saviem džiniem un viskijiem, ko izmanto arī kokteiļos. Itāļiem tīk rūgtākas lietas – "Campari", "Amaro" un zālīšu liķieri. Katrai valstij ir savas preferences, un tām ir jāpielāgojas. Var iemācīt, piemēram, itālim dzert stiprāku alkoholu, bet – vai tas ir vajadzīgs? Var parādīt, izglītot, dot izvēli, bet nekas nav jāuzspiež. Es neierados Rīgā, lai mainītu kaut ko. Es neteikšu – atsakieties no "Rīgas Melnā Balzama", izvēlēties "Becherovka" vai "Jagermaister". Man patīk jūsu balzams, īpaši ķiršu!"

Hudaks uzsver, ka bārmenim ir jāseko līdzi pasaules modes tendencēm, ne tikai tam, kas kļūst pieprasīts bāros un attiecībā uz kokteiļiem. "Mode daudz ko nosaka, arī kokteiļos," viņš saka. "Šodien cilvēki pastiprināti pievērš uzmanību veselīgam dzīvesveidam, skriešanai, jogai, mazāk lieto alkoholu, tāpēc ir jādomā, kādi kokteiļi patiks, piemēram, šai auditorijai. Tāpat jāseko, kāda ir gada krāsa modē – tai var pielāgot arī kokteiļus."

Viesojoties Rīgā, Martins Hudaks aizvadīja meistarklasi ar labākajiem Rīgas bārmeņiem un palika ļoti apmierināts ar redzēto un satiktajiem profesionāļiem. "Jums ir ļoti zinātkāri bārmeņi, kas daudz mācās, seko trendiem. Domāju, jums vajadzētu sākt vairāk izmantot vietējas izcelsmes sastāvdaļas – ar to ir jālepojas, jo ar to var atšķirties no pārējās pasaules!" viņš saka.

Martins Hudaks uzskata, ka labs bārmenis var padarīt pasauli labāku. "Iedomājieties vienu pilsētu, kaut vai Rīgu, vienu bāru, kurā bārmenis uzlabo vienam klientam garastāvokli. Piemēram, kāda sieviete, viņai bija problēmas darbā, viņa ir sabēdājusies, atnāk uz bāru, un grib atpūsties. Bārmenis ar viņu aprunājas, sasmīdina, uzjauc garšīgu kokteili un dāma aiziet mājās labā garastāvoklī, aizmirsusi par savām problēmām," saka Hudaks. "Ja tā notiek arī Tallinā, Prāgā, Bratislavā, katrā bārā visā pasaulē tovakar? Miljoniem cilvēku aiziet mājās laimīgāki. Vai bārmenis padara pasauli labāku? Noteikti. Tieši tik svarīgs ir mūsu darbs."