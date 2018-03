Uzņēmējs Uldis Leiterts par bailēm no 'normālības' un investīcijām, kas varētu mainīt pasauli

ASV dzīvojošais latvietis Uldis Leiterts savu vārdu Latvijas un arī pasaules jaunuzņēmumu vidē ierakstījis kā viens no "Infogram" dibinātājiem. Uzņēmuma radītais produkts pāris gadu laikā kļuva par pasaulē populārāko datu vizualizācijas rīku. Šobrīd Leiterts attīsta uzņēmumu "Fragmentic", investē citu radītos jaunuzņēmumos, kā arī ir viens no Latvijā ietekmīgākā tehnoloģiju festivāla "Digital Freedom Festival" organizatoriem.

Tā vietā, lai ietu paredzamu ceļu, kas garantē panākumus, viņš devās virzienā, kur izvēles iespējas viņam nebūs liegtas arī nākotnē. Uldis ir pārliecināts, ka investēt ir vērts cilvēkos un tehnoloģijās, kas varētu mainīt pasauli. Par to, kas viņu motivē un kāds ir bijis viņa ceļš uz panākumiem, Uldis stāsta grāmatā "Kā gūt panākumus Latvijā", kas pavisam nesen izdota ar "Baltic International Bank" atbalstu.

Kas tevi motivē?

Mani motivē bailes no paredzamā un nemainīgā "status quo". Tajā brīdī, kad saprotu, ka zinu, kas notiks pēc gada vai diviem, tad gribas izdarīt kaut ko citādi. Tāds esmu bijis vienmēr. Katru reizi, kad sajūtu paredzamību, manī rodas bailes. Man ir bail no paradumiem, no normālības. Man ir pārliecība, ka turēšanās pie ierastajiem paradumiem ir cieši saistīta ar sava potenciāla neizmantošanu, un man šķiet, ka daudziem cilvēkiem tā ir realitāte, un es negribu būt viens no viņiem.

Savulaik iestājos ļoti labā un prestižā vidusskolā, un man stāstīja, ka pēc tās nākamais solis ir studēt Rīgas Ekonomikas augstskolā un tad jāiet strādāt uz banku, kur es saņemšot ļoti daudz naudas. Vidusskolā iestāties bija grūti. Taču tajā brīdī, kad iedomājos savu dzīvi tik skaistu un paredzamu, es izņēmu dokumentus no šīs skolas un tās vietā izvēlējos mācīties skolā, kas piedāvāja apgūt japāņu valodu.