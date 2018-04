Vīrieši, kas nepadodas grūtībām un tiecas uz jaunām virsotnēm. Seši iedvesmojoši stāsti

Ikvienam cilvēkam laiku pa laikam ir nepieciešams iedvesmas lādiņš darbīgajā ikdienas ritmā. To, protams, var smelties aizraujošās grāmatās un neatkārtojamos kino darbos, bet patiesi iedvesmojoši stāsti atrodami arī tepat blakus. Atliek tikai paskatīties uz cilvēkiem mums apkārt.

"Viņa" regulāri piedāvā dažādus stāstus par iedvesmojošām sievietēm, kas valdzina ar savu spēku, neatkarību un drosmi darīt to, kas viņām patīk, un kas, spītējot dzīves grūtībām, spēj sasniegt neiedomājamas virsotnes. Šoreiz piedāvājam ielūkoties vairākos iedvesmojošos vīriešu stāstos.

Viens no cilvēkiem, kas patiešām apbur ar savu dzīvesprieku un enerģiju, ir Aleksandrs Ronis, kas atveidoja galveno lomu īsfilmā "Sarauj, Just!". Jaunietis spēlē sēdvolejbolu un ikdienā ir ļoti aktīvs. Jāpiebilst, ka filmas sižets ir balstīts Aleksandra pieredzē – viņš uz ielas runājis ar kādu paziņu, kam garāmgājējs mēģinājis nozagt somiņu. "Mēs sākām dzīties pakaļ. Viņš skrēja ļoti muļķīgi, laikam bija piedzēries. Viņš skrēja ļoti muļķīgi, bet diezgan ātri," atceras Aleksandrs. Jaunietim izdevās zagli aizturēt, raisot apkārtējos apbrīnu par to, kā cilvēks ratiņkrēslā to varējis izdarīt.

Ne mazāk iedvesmojošs ir arī Ilmāra stāsts. Ārsti viņam izteica skarbu nākotnes prognozi, proti, ka viņš zaudēs spēju staigāt. Tomēr vīrietis nepadevās un 2017. gada vasarā ne vien staigāja, bet ar velosipēdu apbrauca apkārt Latvijai. Tajā pašā vasarā Dins Vecāns veica smagu, bet ļoti skaistu skrējienu apkārt valstij.

Lielas grūtības nācies piedzīvot arī Tomasam, kas spēja uzveikt narkotiku atkarību un iemācījās sadzīvot ar diagnozi HIV pozitīvs. Atskatoties uz notikušo, viņš secina, ka ne jau narkotikas, bet viņš pats bija gandējis savu dzīvi.

Savukārt Andris Līdigs parāda to, ka, palīdzot līdzcilvēkiem, ir iespējams gūt prieku un piepildījumu.

Lasi un iedvesmojies!