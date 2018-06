Zuarguss: nerealizēts cilvēks ir lielākā traģēdija, kāda var būt

Kas ir jādara, lai iegūtu seksualitāti? Par to, kā tā rodas un kāda ir seksualitātes saistība ar veiksmīgu attiecību veidošanu, sarunu šovā "Starp mums runājot" klāsta bijušais televīzijas raidījumu vadītājs Zuarguss.

Viņš teic, ka mēs bieži vien ļoti kategoriski uztveram kaut kādas parādības mūsu dzīve. "Piemēram, mēs sakām, kas tas cilvēks ir labs vai slikts – viņš ir seksuāls vai nav seksuāls. Var būt tādi dzīves brīži, kad tu vari nebūt seksuāls tāpēc, ka ir kaut kāds pašapziņas kritums." Viņš uzsver, ka seksualitāte katrā dzīves posmā būs atšķirīga, jo tā nekad nav konstanta.

"Varbūt tev attiecībās vajag krīzi, lai saprastu, ka bišķiņ citādāk ir jākomunicē," min Zuarguss. Viņš skaidro, ka viena no pamatlietām, kas principā visur dzīvē ir nepieciešama, ir laba pašsajūta. "Vakar man bija var vienu no finanšu sektora lielajiem uzņēmumiem komunikācija, un es visu laiku minu divas dāmas kā piemērus. Viņas ir starojošas, enerģiskas, pārliecinošas, tik ļoti fiziski aktīvas. Viņas ir skrējējas. Atrast fizisko aktivitāti, kas tevi ceļ augšā, ir viena no fundamentālākajām lietām."

Viņš stāsta, ka fiziski pasīvs cilvēks, iespējams, reizēm sevi māna uz pozitīvismu, kas ir diez gan briesmīgi. "Nerealizēts cilvēks ir lielākā traģēdija, kāda pasaulē var būt. Cik pasaulē cilvēki ir motivēti darīt savus darbus? Latvijā tie ir 13 procenti, bet pasaulē "daudz labāk" – 14 procenti. Ja tev ir laba pašsajūtu un tu zini, ko dzīvē gribi darīt, tas ir tāds dzinulis."