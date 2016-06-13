Хотя официальный сезон арбузов еще не наступил, на прилавках супермаркетов эта чудо-ягода появилась уже в прошлом месяце. Многим так и не терпится снять свою первую "арбузную пробу", поэтому мы представляем вашему вниманию подборку интересных рецептов, в которых главную роль играет сочнейший представитель семейства тыквенных.

Закуска из арбуза с козьим сыром и огурцом

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Это блюдо невероятно просто в приготовлении, однако необычное сочетание его ингредиентов обязательно удивит ваших гостей! Начнем? Для начала, очистите арбуз от корки. При помощи круглой или квадратной формочки для печенья вырежьте из арбуза одинаковые кусочки. Ложкой для мороженного проделайте в них небольшие углубления, которые затем заполните козьим сыром. Подавайте закуску охлажденной, сервируя каждую порцию тонким ломтиком огурца. Если с фигурным вырезанием у вас получилось не очень хорошо, сделайте из ингредиентов салат (как на фото)