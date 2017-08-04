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Чудо-ягода: пять необычных блюд из арбуза для любой вечеринки

DELFI Woman
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Арбузное мороженное на палочках
Чудо-ягода: пять необычных блюд из арбуза для любой вечеринки
Foto: Vida Press

Сезон арбузов можно, наконец, считать по-настоящему открытым, и многим не терпится снять свою первую "арбузную пробу", поэтому мы представляем вашему вниманию подборку интересных рецептов, в которых главную роль играет этот сочнейший и полезнейший представитель семейства тыквенных.

Закуска из арбуза с козьим сыром и огурцом

Arbūza un gurķu salāti ar svaigām piparmētrām, fetas sieru un baltvīna etiķi
Foto: Shutterstock

Это блюдо невероятно просто в приготовлении, однако необычное сочетание его ингредиентов обязательно удивит ваших гостей! Начнем? Для начала, очистите арбуз от корки. При помощи круглой или квадратной формочки для печенья вырежьте из арбуза одинаковые кусочки. Ложкой для мороженного проделайте в них небольшие углубления, которые затем заполните козьим сыром. Подавайте закуску охлажденной, сервируя каждую порцию тонким ломтиком огурца. Если с фигурным вырезанием у вас получилось не очень хорошо, сделайте из ингредиентов салат (как на фото)

Подсказка: точно таким же образом можно сделать и сладкое блюдо "фальшивые капкейки". Вместо козьего сыра положите в углубления немного маскарпоне, взбитого с сахаром. Перед подачей украсьте свежей черникой и листиками мяты.
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Арбузное мороженное на палочках

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DELFI Woman

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