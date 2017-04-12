Ингредиенты для коржа:

Орехи пекан – 300 гр
Орехи макадамия — 20 гр
Кокосовая стружка — ½ стакана
Финики (средние) — 8 штук
Ваниль (можно использовать стручковую либо жидкий экстракт)- ½ ч. ложка
Какао-масло (растопленное) — ½ ст. ложка

Ингредиенты для крема:

Банан – 2 шт. ( предварительно поместить в морозилку на 3-5 часов)
Ваниль — ½ ч. ложка Какао-бобы (измельченные в стружку) – 15 гр
Какао-масло — 1 ч. ложка

Топ: Свежая или замороженная голубика — 250 гр.

Приготовление: Первым делом орехи измельчить в блендере. К ним добавить ваниль – прокрутить, потом финики – прокрутить, следом засыпать кокосовую стружку – прокрутить и влить масло. Хорошенько перемешать смесь. Масса для коржа по консистенции должна получиться рыхлая, липкая, напоминающая песочное тесто. Теперь ее выкладываем в разъемную форму, важно не забыть сформировать бортики. Пока мы готовим крем, тесто поставить в холодильник.