Десерт без сахара и муки: очень вкусный и полезный тарт с голубикой

Foto: Shutterstock organicwoman.ru Чтобы приготовить вкусный домашний торт и обойтись без муки, яиц и сахара, нужно готовить не торт, а тарт! Он станет прекрасным и полезным лакомством на домашнем празднике или вкусным десертом к чаю. Классический тарт состоит из коржей и крема. Чтобы все получилось идеально, приступать нужно обязательно в отличном настроении, пишет Organicwoman.ru Ингредиенты для коржа:

Орехи пекан – 300 гр Орехи макадамия — 20 гр Кокосовая стружка — ½ стакана Финики (средние) — 8 штук Ваниль (можно использовать стручковую либо жидкий экстракт)- ½ ч. ложка Какао-масло (растопленное) — ½ ст. ложка

Ингредиенты для крема:

Банан – 2 шт. ( предварительно поместить в морозилку на 3-5 часов) Ваниль — ½ ч. ложка Какао-бобы (измельченные в стружку) – 15 гр Какао-масло — 1 ч. ложка

Топ: Свежая или замороженная голубика — 250 гр.

Приготовление: Первым делом орехи измельчить в блендере. К ним добавить ваниль – прокрутить, потом финики – прокрутить, следом засыпать кокосовую стружку – прокрутить и влить масло. Хорошенько перемешать смесь. Масса для коржа по консистенции должна получиться рыхлая, липкая, напоминающая песочное тесто. Теперь ее выкладываем в разъемную форму, важно не забыть сформировать бортики. Пока мы готовим крем, тесто поставить в холодильник.

Продолжение авторского рецепта.

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