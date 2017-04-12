Чтобы приготовить вкусный домашний торт и обойтись без муки, яиц и сахара, нужно готовить не торт, а тарт! Он станет прекрасным и полезным лакомством на домашнем празднике или вкусным десертом к чаю. Классический тарт состоит из коржей и крема. Чтобы все получилось идеально, приступать нужно обязательно в отличном настроении, пишет Organicwoman.ru.
Ингредиенты для коржа:
Орехи пекан – 300 гр
Орехи макадамия — 20 гр
Кокосовая стружка — ½ стакана
Финики (средние) — 8 штук
Ваниль (можно использовать стручковую либо жидкий экстракт)- ½ ч. ложка
Какао-масло (растопленное) — ½ ст. ложка
Ингредиенты для крема:
Банан – 2 шт. ( предварительно поместить в морозилку на 3-5 часов)
Ваниль — ½ ч. ложка Какао-бобы (измельченные в стружку) – 15 гр
Какао-масло — 1 ч. ложка
Топ: Свежая или замороженная голубика — 250 гр.
Приготовление: Первым делом орехи измельчить в блендере. К ним добавить ваниль – прокрутить, потом финики – прокрутить, следом засыпать кокосовую стружку – прокрутить и влить масло. Хорошенько перемешать смесь. Масса для коржа по консистенции должна получиться рыхлая, липкая, напоминающая песочное тесто. Теперь ее выкладываем в разъемную форму, важно не забыть сформировать бортики. Пока мы готовим крем, тесто поставить в холодильник.