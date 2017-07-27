Домашнее диетическое мороженое из банана: три оригинальных рецепта

Для последователей здорового питания и тех, кто любит экспериментировать есть отличная идея! Прготовим в домашних условиях вкусное диетическое мороженое из банана. Как? Онлайн-журнал о похудении и здоровом питании "Еда и Фигура" делится секретом приготовления и пикантными "холодными" рецептами полезных банановых десертов.

Диетическое мороженое из банана: общие правила Для мороженого следует выбирать спелые бананы, у которых просматриваются черные точки на кожуре.

Очищаем фрукты. Нарезаем кружочками. Складываем в мешок для заморозок или пластиковый контейнер. Кладем в морозильник на 5–6 часов.

Вынимаем замерзшие фрукты, даем оттаять в течение 15–20 минут.

Помещаем в блендер с S-образным лезвием и пробиваем до однородного состояния.

При помощи различных добавок разнообразим вкус домашнего диетического мороженого. 1. Чернично-банановое мороженое

Чернично-банановое мороженое 2. Шоколадно-банановое мороженое

Шоколадно-банановое мороженое 3. Клубнично-банановое мороженое