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Домашнее диетическое мороженое из банана: три оригинальных рецепта

DELFI Woman
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Чернично-банановое мороженое
Домашнее диетическое мороженое из банана: три оригинальных рецепта
Foto: Shutterstock
Edaifigura.ru

Для последователей здорового питания и тех, кто любит экспериментировать есть отличная идея! Прготовим в домашних условиях вкусное диетическое мороженое из банана. Как? Онлайн-журнал о похудении и здоровом питании "Еда и Фигура" делится секретом приготовления и пикантными "холодными" рецептами полезных банановых десертов.

Диетическое мороженое из банана: общие правила

  • Для мороженого следует выбирать спелые бананы, у которых просматриваются черные точки на кожуре.
  • Очищаем фрукты. Нарезаем кружочками. Складываем в мешок для заморозок или пластиковый контейнер. Кладем в морозильник на 5–6 часов.
  • Вынимаем замерзшие фрукты, даем оттаять в течение 15–20 минут.
  • Помещаем в блендер с S-образным лезвием и пробиваем до однородного состояния.
  • При помощи различных добавок разнообразим вкус домашнего диетического мороженого.
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Чернично-банановое мороженое

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DELFI Woman

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