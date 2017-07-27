Домашнее диетическое мороженое из банана: три оригинальных рецепта

Для последователей здорового питания и тех, кто любит экспериментировать есть отличная идея! Прготовим в домашних условиях вкусное диетическое мороженое из банана. Как? Онлайн-журнал о похудении и здоровом питании "Еда и Фигура" делится секретом приготовления и пикантными "холодными" рецептами полезных банановых десертов.
Диетическое мороженое из банана: общие правила
- Для мороженого следует выбирать спелые бананы, у которых просматриваются черные точки на кожуре.
- Очищаем фрукты. Нарезаем кружочками. Складываем в мешок для заморозок или пластиковый контейнер. Кладем в морозильник на 5–6 часов.
- Вынимаем замерзшие фрукты, даем оттаять в течение 15–20 минут.
- Помещаем в блендер с S-образным лезвием и пробиваем до однородного состояния.
- При помощи различных добавок разнообразим вкус домашнего диетического мороженого.