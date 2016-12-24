Вам потребуется:

170 г маргарина

220 г коричневого сахара

2 яйца

0,5 ч.л. молотой гвоздики

0,5 ч.л. корицы

0,5 ч.л. молотого имбиря

285 г муки

1 ч.л. погашенной соды

0,5 ч.л. пекарского порошка

Приготовление:

Разогрейте духовку до 185 градусов. В отдельной миске смешайте муку с корицей, гвоздикой, имбирем, а также добавьте соду и пекарский порошок.

После чего сухие ингредиенты постепенно смешайте с маргарином и добавьте яичную смесь, вымешивайте до получения гладкого теста. Замес может потребовать времени и ловкости рук, запаситесь терпением.

Когда тесто будет готово, раскатайте его с помощью бумаги для выпечки или муки (для посыпания поверхности). С помощью формочек выдавите много разных пряников. Можете посыпать их корицей и сахарной пудрой. Затем выложите их на противень, застеленный пекарской бумагой.

Выпекайте пипаркукас в течение 8-10 минут, пока они не пропекутся красиво. Готовые пряники втащите из духовки, остудите и украсьте.