Пальчики оближешь: черничный йогуртовый торт (без выпечки)

Очень хорошая мысль — отпраздновать начало черничного сезона вкусным и простым в приготовлении йогуртовым тортом со сгущенным молоком, воздушными сливками и горстью свежих сочных ягод, которые придадут десерту изысканный цвет и неповторимый вкус. И особенно радует то, что этот торт не нуждается в выпечке, пишет Tasty.lv.
Ингредиенты:
1.5 упаковки печенья Selga;
2 ст. л. коричневого сахара;
100 г сливочного масла;
300 мл черничного йогурта;
150 мл сгущенного молока;
300 мл жирных сливок;
2 ст. л.сахарной пудры;
2 стакана свежей черники;
25 г желатина.
Приготовление:
Для начала приготовим основу будущего торта: для этого необходимо размягчить сливочное масло и смешать с измельченным блендером печеньем и сахаром. В форму, застеленную пергаментом, укладываем полученную массу и как следует прижимаем ее прессом, а затем оставляем в холодильнике на 15-20 минут.
Пока основа схватывается — готовим начинку. Для начала нужно дать желатину набухнуть, соединив его со столовой ложкой холодной воды. Пока желатин разводится, взбиваем сливки до твердых пиков и соединяем их с сахарной пудрой.
Блендером взбиваем йогурт с ягодами до однородной массы. Лопаткой (чтобы не потерять воздушность массы) вмешиваем в нее сгущенку и сливки.
Желатин растапливаем на водяной бане. Когда он стал однородным, очень тонкой струйкой вливаем его в начинку торта, аккуратно помешивая при этом венчиком. Заливаем основу полученной массой, украшаем оставшимися ягодами черники и другим декором (по желанию), а затем отставляем в холодильник на 3-4 часа для того, чтобы начинка схватилась.
Приятного аппетита!
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