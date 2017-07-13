Пальчики оближешь: черничный йогуртовый торт (без выпечки)

Ингредиенты:

1.5 упаковки печенья Selga;

2 ст. л. коричневого сахара;

100 г сливочного масла;

300 мл черничного йогурта;

150 мл сгущенного молока;

300 мл жирных сливок;

2 ст. л.сахарной пудры;

2 стакана свежей черники;

25 г желатина.

Приготовление:

Для начала приготовим основу будущего торта: для этого необходимо размягчить сливочное масло и смешать с измельченным блендером печеньем и сахаром. В форму, застеленную пергаментом, укладываем полученную массу и как следует прижимаем ее прессом, а затем оставляем в холодильнике на 15-20 минут.

Пока основа схватывается — готовим начинку. Для начала нужно дать желатину набухнуть, соединив его со столовой ложкой холодной воды. Пока желатин разводится, взбиваем сливки до твердых пиков и соединяем их с сахарной пудрой.

Блендером взбиваем йогурт с ягодами до однородной массы. Лопаткой (чтобы не потерять воздушность массы) вмешиваем в нее сгущенку и сливки.

Желатин растапливаем на водяной бане. Когда он стал однородным, очень тонкой струйкой вливаем его в начинку торта, аккуратно помешивая при этом венчиком. Заливаем основу полученной массой, украшаем оставшимися ягодами черники и другим декором (по желанию), а затем отставляем в холодильник на 3-4 часа для того, чтобы начинка схватилась.

Приятного аппетита!