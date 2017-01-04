Несмотря на то, что после праздников большинство из вас озабочены избавлением от "наетого", мы решили поделиться рецептом очень простого и вкусного десерта, который прекрасно подойдет для завтрака. Ученые ведь единогласно заявляют, что слишком строгие запреты ведут к увеличению веса? А значит иногда можно позволить себе маленькое послабление!

Ингредиенты:





масло сливочное — 100 г

мука — 200 г

творог — 200 г

сахар тростниковый (для начинки) — 2 ст. л.

яблоки (для начинки) — 2-3 шт.

изюм (для начинки) — 50-100 г

разрыхлитель — 1 ч. л.

яичный желток (для смазывания) — 1 шт.

соль (для теста) — щепотка

лимонный сок (для начинки) — 1 ст. л.





Приготовление:





Приготовить творожное тесто. Смешать масло с мукой, разрыхлителем, творогом и солью. Завернуть тесто в пленку и убрать в холодильник на 30 минут.





Приготовить начинку. Яблоки очистить и нарезать кубиками, сбрызнуть лимонным соком, добавить заранее промытый и обсушенный изюм, сахар. По желанию можно добавить корицу.





Тесто разделить на 2 части, каждую раскатать в тонкий пласт, распределить начинку и свернуть рулетом.





Смазать яичным желтком и поставить в заранее разогретую до 200 градусов духовку на 30 минут.





Вынуть рулеты, немного остудить и присыпать сахарной пудрой.



Приятного аппетита!