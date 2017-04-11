Откуда у блюда из жареных баклажанов столь вычурное название? За каждым рецептом стоит своя легенда. Наша история рассказывает о следующем:

"Как-то имам взял в жены прекрасную девушку, которая очень любила готовить. В приданое за ней дали большое количество оливкового масла, которое в те годы стоило дорого. Среди всех блюд, которыми баловала молодая жена супруга, были фаршированные баклажаны. Тринадцать дней подряд имам просил приготовить свою жену именно это. И очень удивился, когда на 14 день жена пришла с пустыми руками и сказала, что не смогла приготовить баклажаны: закончилось оливковое масло. Вот здесь-то имам и оказался "баялды", то есть рухнул в обморок, осознав насколько расточительна была его жена!"

Как приготовить "Имам в обмороке"?

Приготовление:

Баклажаны помойте и разрежьте вдоль пополам. Каждую половинку натрите солью и положите срезом вниз на большое блюдо, чтобы стекала жидкость. Через 30 минут промойте баклажаны под проточной водой, обсушите и сделайте на мякоти неглубокие надрезы. Обжарьте половинки на оливковом масле, остудите и аккуратно выньте мякоть ложкой. Помидоры ошпарьте кипятком и снимите кожицу. Лук, перцы и помидоры нарежьте мелкими кубиками, чеснок пропустите через пресс, орехи измельчите ножом или в комбайне.

В сковороду, где жарились баклажаны, добавьте оливковое масло и обжарьте лук до мягкости. Добавьте к луку мякоть баклажанов, нарезанные перцы и помидоры, посолите и поперчите по вкусу. Готовьте, пока лишняя жидкость не выпарится. В самом конце добавьте чеснок, орехи и мелко нарубленную зелень. Разогрейте духовку до 180 градусов. В форму положите половинки баклажан, нафаршируйте их подготовленной начинкой и запекайте 30 минут. Подавайте холодным.