Диетический, вкусный и полезный салат с пикантным вкусовым нюансом — легкий в приготовлении, но в то же время достаточно сытный, он идеально подойдет для обеда в офисе и отлично впишется в меню любой другой трапезы. Рецептом салата из солнечной Калифорнии делится Passion.ru.
Ингредиенты:
Пекинская капуста — 400 г.
Курица (жареная, запеченная или вареная) — 300 г.
Клубника — 6 ягод
Киви — 1 шт.
Морковь — 1/2 шт.
Орехи пекан — 2 ст.л.
Мускатный орех молотый — 1 щепотка
Соль, перец — по вкусу
Салатная заправка (йогуртовая, медово-горчичная, французская и т.п.) — по вкусу
Время приготовления: 20 минут
Количество: 4 порции
Начинаем готовить:
1. Орехи пекан грубо рубим ножом и слегка обжариваем на сухой сковороде.
2. Пекинскую капусту шинкуем тонкими нитями, морковь натираем на крупной терке или нарезаем тонкой соломкой, клубнику и киви режем ломтиками.
3. Куриное мясо отделяем от костей (если таковые имеются) и тоже нарезаем на ломтики.
4. Соединяем все ингредиенты в большой миске, слегка солим, перчим, заправляем салатным соусом и перемешиваем.
5. Раскладываем салат по тарелкам и подаем к столу.
Приятного аппетита!