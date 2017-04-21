Ингредиенты:





Пекинская капуста — 400 г.

Курица (жареная, запеченная или вареная) — 300 г.

Клубника — 6 ягод

Киви — 1 шт.

Морковь — 1/2 шт.

Орехи пекан — 2 ст.л.

Мускатный орех молотый — 1 щепотка

Соль, перец — по вкусу

Салатная заправка (йогуртовая, медово-горчичная, французская и т.п.) — по вкусу

Время приготовления: 20 минут





Количество: 4 порции





Начинаем готовить:





1. Орехи пекан грубо рубим ножом и слегка обжариваем на сухой сковороде.





2. Пекинскую капусту шинкуем тонкими нитями, морковь натираем на крупной терке или нарезаем тонкой соломкой, клубнику и киви режем ломтиками.





3. Куриное мясо отделяем от костей (если таковые имеются) и тоже нарезаем на ломтики.





4. Соединяем все ингредиенты в большой миске, слегка солим, перчим, заправляем салатным соусом и перемешиваем.





5. Раскладываем салат по тарелкам и подаем к столу.





Приятного аппетита!