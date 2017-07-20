Сладкое утро: вкуснейшие французские тосты с клубникой, бананами и ванильным мороженым

Фактически, это рецепт знаменитых тостов "Тонга" прямиком из Диснейленда, то есть сами по себе замечательные французские тосты в этой вариации дополнены поистине американской любовью к хорошей прожарке и троекратной сладости. Действительно, идеальный завтрак для сладкоежек, но, не будем скрывать — ударная доза углеводов. И все же, это блюдо однозначно стоит попробовать, пишет Delish.
Что же такое тост "Тонга"? По сути, это внушительных размеров французский тост с начинкой из спелых бананов, хорошенько прожаренный в масле, щедро присыпанный корицей и сахарной пудрой, и, наконец, украшенный сочной клубникой или другими ягодами.
Индредиенты:
Для клубничного соуса:
- 1 стакан клубники;
- 3 столовых ложки сахара;
- 1 столовая ложка лимонного сока;
- 1 чайная ложка чистого ванильного экстракта.
Для тостов:
- 1 буханка белого хлеба;
- 2 банана, нарезаных кружочками;
- 4 больших яйца;
- 1 стакан молока;
- 1 столовая ложка сахара;
- 1 чайная ложка чистого ванильного экстракта;
- Кукурузное масло для жарки;
- Клубника и другие ягоды для сервировки;
- Кленовый сироп для сервировки;
- Ванильное мороженое (по вкусу);
- Смесь сахарной пудры и корицы (по вкусу).
Приготовление:
Для начала сделаем клубничный соус: для этого в маленькой кастрюльке соедините лимонный сок с ягодами и ванилью. На медленном огне доведите смесь до кипения и дождитесь ее загустения — это должно занять не более 5 минут. Затем уберите кастрюльку с огня и обратной стороной вилки или блендером разомните ягоды до относительной однородности.
Разрежьте белый хлеб на 4-6 толстых кусков. В каждом куске хлеба сделайте надрез и начините его бананом.
В миске смешайте молоко, яйца, сахар, корицу и ваниль. Разогрейте сковороду с маслом. Перед жаркой окуните каждый тост в яично-молочную смесь со всех сторон. Жарьте тосты до золотистого цвета (около 2 минут с каждой стороны).
Сложите поджаренные тосты на бумажные салфетки, чтобы избавиться от лишнего масла. Присыпьте их смесью из сахарной пудры и корицы. Украсьте ягодами и бананами. Подавайте с соусом, ванильным мороженым и кленовым сипором.