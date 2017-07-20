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Сладкое утро: вкуснейшие французские тосты с клубникой, бананами и ванильным мороженым

DELFI Woman
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Сладкое утро: вкуснейшие французские тосты с клубникой, бананами и ванильным мороженым
Foto: Shutterstock

Фактически, это рецепт знаменитых тостов "Тонга" прямиком из Диснейленда, то есть сами по себе замечательные французские тосты в этой вариации дополнены поистине американской любовью к хорошей прожарке и троекратной сладости. Действительно, идеальный завтрак для сладкоежек, но, не будем скрывать — ударная доза углеводов. И все же, это блюдо однозначно стоит попробовать, пишет Delish.

Что же такое тост "Тонга"? По сути, это внушительных размеров французский тост с начинкой из спелых бананов, хорошенько прожаренный в масле, щедро присыпанный корицей и сахарной пудрой, и, наконец, украшенный сочной клубникой или другими ягодами.

Индредиенты:

Для клубничного соуса:
  • 1 стакан клубники;
  • 3 столовых ложки сахара;
  • 1 столовая ложка лимонного сока;
  • 1 чайная ложка чистого ванильного экстракта.
Для тостов:
  • 1 буханка белого хлеба;
  • 2 банана, нарезаных кружочками;
  • 4 больших яйца;
  • 1 стакан молока;
  • 1 столовая ложка сахара;
  • 1 чайная ложка чистого ванильного экстракта;
  • Кукурузное масло для жарки;
  • Клубника и другие ягоды для сервировки;
  • Кленовый сироп для сервировки;
  • Ванильное мороженое (по вкусу);
  • Смесь сахарной пудры и корицы (по вкусу).

Приготовление:

Для начала сделаем клубничный соус: для этого в маленькой кастрюльке соедините лимонный сок с ягодами и ванилью. На медленном огне доведите смесь до кипения и дождитесь ее загустения — это должно занять не более 5 минут. Затем уберите кастрюльку с огня и обратной стороной вилки или блендером разомните ягоды до относительной однородности.

Разрежьте белый хлеб на 4-6 толстых кусков. В каждом куске хлеба сделайте надрез и начините его бананом.

В миске смешайте молоко, яйца, сахар, корицу и ваниль. Разогрейте сковороду с маслом. Перед жаркой окуните каждый тост в яично-молочную смесь со всех сторон. Жарьте тосты до золотистого цвета (около 2 минут с каждой стороны).

Сложите поджаренные тосты на бумажные салфетки, чтобы избавиться от лишнего масла. Присыпьте их смесью из сахарной пудры и корицы. Украсьте ягодами и бананами. Подавайте с соусом, ванильным мороженым и кленовым сипором.

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DELFI Woman

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