Сладкое утро: вкуснейшие французские тосты с клубникой, бананами и ванильным мороженым

Для клубничного соуса:

Для начала сделаем клубничный соус: для этого в маленькой кастрюльке соедините лимонный сок с ягодами и ванилью. На медленном огне доведите смесь до кипения и дождитесь ее загустения — это должно занять не более 5 минут. Затем уберите кастрюльку с огня и обратной стороной вилки или блендером разомните ягоды до относительной однородности.

Разрежьте белый хлеб на 4-6 толстых кусков. В каждом куске хлеба сделайте надрез и начините его бананом.

В миске смешайте молоко, яйца, сахар, корицу и ваниль. Разогрейте сковороду с маслом. Перед жаркой окуните каждый тост в яично-молочную смесь со всех сторон. Жарьте тосты до золотистого цвета (около 2 минут с каждой стороны).

Сложите поджаренные тосты на бумажные салфетки, чтобы избавиться от лишнего масла. Присыпьте их смесью из сахарной пудры и корицы. Украсьте ягодами и бананами. Подавайте с соусом, ванильным мороженым и кленовым сипором.