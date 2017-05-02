Как часто хочется себя побаловать чем-нибудь сладеньким. Время от времени это однозначно стоит делать! Три рецепта вкуснейших десертов от шеф-поваров, знающих толк в сладкой кухне, предлагает Passion.ru.
Клафути с вишней
Ингредиенты:
мука пшеничная — 200 г
масло сливочное — 100 г
яйцо куриное — 2 шт.
сахар — 50 г
сахарная пудра — 2 г
сыр "Креметта" — 20 г
сливки 33% — 20 г
разрыхлитель теста — щепотка
вишня свежемороженая — 50 г
желатин — 0,004 г
Приготовление:
Готовим песочное тесто: в муку разбиваем одно куриное яйцо, добавляем сливочное масло, разрыхлитель, сахарную пудру. Замешиваем и формируем круг под металическую форму. Запекаем: главное, чтобы тесто схватилось.
Взбиваем яйцо с 20 г сахара, чтобы последний растворился. После добавляем сливки, творожный крем и сахар — взбиваем миксером до однородной массы. Не пугайтесь, будущий крем будет жидким — все в порядке. В металическую круглую форму кладем на дно песочный корж и заливаем сверху будущий крем. Накрываем фольгой и ставим в духовой шкаф (без вентиляции) на 50 минут при температуре 160 градусов.
Пока основа запекается, готовим вишневое желе. Вишню с сахаром (30 г) в кастрюле доводим до кипения и снимаем, добавляем желатин. Оставляем остывать до комнатной температуры.
Как раз испеклась основа — достали и ждем, пока она охладится до комнатной температуры. Тесто с кремом и вишневое желе с ягодами должны быть одной тепературы.
Выкладываем верхушку десерта из вишни, заливаем желе и убираем в холодильник на три-четыре часа.
Желе маракуйя с чиа
Ингредиенты:
замороженное фруктовое пюре из маракуйи — 180-200 мл
сахар — 30 г
персиковый сироп — 15 мл
агар-агар — 3 г
семена чиа — 30 г
кокосовое молоко — 200 мл
вода — 100 мл
замороженное фруктовое пюре из манго — 300 мл
лимонный сок — 12 капель
маракуйя — 3 шт.
кокосовая стружка — 5 г
Приготовление:
Семена чиа залить смесью кокосового молока и воды и, изредка помешивая, замачивать в течение шести часов. Семена должны разбухнуть.
Пюре из маракуйи, персиковый сироп, сахар и агар-агар выложить в сотейник, смешать и проварить полторы-две минуты на среднем огне. Разлить по формам и поставить в холодильник застывать. Вылить по две капли лимонного сока в формы с застывшим пюре из маракуйи. Сверху уложить семена чиа.
Пюре из манго выложить в сотейник, довести до кипения и дать остыть в холодильнике. Выложить в формы слои из мангового пюре. Плоды маракуйи разрезать пополам и украсить половинками порции. Посыпать желе кокосовой стружкой.
Милье-фолье
Ингредиенты:
слоеное тесто — 60 г
маскарпоне — 50 г
сгущенное молоко — 20 г
сливочное масло — 10 г
сливки — 10 г
свежая малина — 50 г
клубника — 30 г
голубика — 30 г
сахар — 20 г
Приготовление:
Для приготовления крема смешиваем маскарпоне, сгущенное молоко, сливочное масло и сливки, затем ставим массу в холодильник на 40-60 минут.
Для соуса взбиваем малину с сахаром до однородной массы.
Тесто (рекомендуем взять готовое) необходимо тонко раскатать, запечь и поломать на мелкие кусочки в произвольном порядке.
На тарелку выкладывается крем, затем посыпаются кусочки теста, поливаются соусом и украшаются ягодами и листиком мяты (по желанию).