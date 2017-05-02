Клафути с вишней





Ингредиенты:





мука пшеничная — 200 г

масло сливочное — 100 г

яйцо куриное — 2 шт.

сахар — 50 г

сахарная пудра — 2 г

сыр "Креметта" — 20 г

сливки 33% — 20 г

разрыхлитель теста — щепотка

вишня свежемороженая — 50 г

желатин — 0,004 г

Приготовление:





Готовим песочное тесто: в муку разбиваем одно куриное яйцо, добавляем сливочное масло, разрыхлитель, сахарную пудру. Замешиваем и формируем круг под металическую форму. Запекаем: главное, чтобы тесто схватилось.





Взбиваем яйцо с 20 г сахара, чтобы последний растворился. После добавляем сливки, творожный крем и сахар — взбиваем миксером до однородной массы. Не пугайтесь, будущий крем будет жидким — все в порядке. В металическую круглую форму кладем на дно песочный корж и заливаем сверху будущий крем. Накрываем фольгой и ставим в духовой шкаф (без вентиляции) на 50 минут при температуре 160 градусов.





Пока основа запекается, готовим вишневое желе. Вишню с сахаром (30 г) в кастрюле доводим до кипения и снимаем, добавляем желатин. Оставляем остывать до комнатной температуры.





Как раз испеклась основа — достали и ждем, пока она охладится до комнатной температуры. Тесто с кремом и вишневое желе с ягодами должны быть одной тепературы.





Выкладываем верхушку десерта из вишни, заливаем желе и убираем в холодильник на три-четыре часа.





Желе маракуйя с чиа

Ингредиенты:

замороженное фруктовое пюре из маракуйи — 180-200 мл сахар — 30 г персиковый сироп — 15 мл агар-агар — 3 г семена чиа — 30 г кокосовое молоко — 200 мл вода — 100 мл замороженное фруктовое пюре из манго — 300 мл лимонный сок — 12 капель маракуйя — 3 шт. кокосовая стружка — 5 г Приготовление:

Семена чиа залить смесью кокосового молока и воды и, изредка помешивая, замачивать в течение шести часов. Семена должны разбухнуть.

Пюре из маракуйи, персиковый сироп, сахар и агар-агар выложить в сотейник, смешать и проварить полторы-две минуты на среднем огне. Разлить по формам и поставить в холодильник застывать. Вылить по две капли лимонного сока в формы с застывшим пюре из маракуйи. Сверху уложить семена чиа.

Пюре из манго выложить в сотейник, довести до кипения и дать остыть в холодильнике. Выложить в формы слои из мангового пюре. Плоды маракуйи разрезать пополам и украсить половинками порции. Посыпать желе кокосовой стружкой.

