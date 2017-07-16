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Восемь легких и оригинальных салатов, которые заставят вас по-новому взглянуть на фрукты

DELFI Woman
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Салат с арбузом, огурцом и базиликом
Восемь легких и оригинальных салатов, которые заставят вас по-новому взглянуть на фрукты
Foto: Shutterstock

Лето в разгаре — самое время опробовать новые и необычные рецепты фруктовых салатов. Вместе с Woman’s Day мы подготовили 11 оригинальных и освежающих салатов, которые удивят вас и ваших близких. Запасайтесь фруктами и ягодами!

Кремовый салат с виноградом и орехами пекан

Хрустящие орехи пекан, густой крем-сыр и немного коричневого сахара делают салат идеальным блюдом для пикника или гарниром на вечеринке.

Восемь легких и оригинальных салатов, которые заставят вас по-новому взглянуть на фрукты
Foto: Shutterstock

Ингредиенты:
  • 900 г промытого и просушенного черного винограда без косточек;
  • 450 г промытого и просушенного белого винограда без косточек;
  • 170 г мягкого сыра Нёшатель или 115 г крем-сыра;
  • 160 мл нежирной сметаны;
  • 2 ст.л. меда;
  • 1,5 ст.л. сахара;
  • 1 ч.л. ванильного экстракта;
  • 1-2 ст.л. коричневого сахара;
  • 95 г порубленных орехов пекан.
Приготовление:

В средней миске миксером взбейте сыр Нёшатель до гладкой консистенции. Добавьте сметану, мед, сахара, ванильный экстракт и хорошенько все перемешайте.

Положите виноград в салатную миску и добавьте сырно-сметанную смесь и ¾ орехов. Перемешайте, чтобы смесь равномерно покрыла виноград. Присыпьте салат коричневым сахаром и оставшимися орехами. Хранить в холодильнике, подавайте через пару часов.
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Салат с арбузом, огурцом и базиликом

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DELFI Woman

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