Восемь легких и оригинальных салатов, которые заставят вас по-новому взглянуть на фрукты

Лето в разгаре — самое время опробовать новые и необычные рецепты фруктовых салатов. Вместе с Woman’s Day мы подготовили 11 оригинальных и освежающих салатов, которые удивят вас и ваших близких. Запасайтесь фруктами и ягодами!
Кремовый салат с виноградом и орехами пекан
Хрустящие орехи пекан, густой крем-сыр и немного коричневого сахара делают салат идеальным блюдом для пикника или гарниром на вечеринке.
Ингредиенты:
- 900 г промытого и просушенного черного винограда без косточек;
- 450 г промытого и просушенного белого винограда без косточек;
- 170 г мягкого сыра Нёшатель или 115 г крем-сыра;
- 160 мл нежирной сметаны;
- 2 ст.л. меда;
- 1,5 ст.л. сахара;
- 1 ч.л. ванильного экстракта;
- 1-2 ст.л. коричневого сахара;
- 95 г порубленных орехов пекан.
Приготовление:
В средней миске миксером взбейте сыр Нёшатель до гладкой консистенции. Добавьте сметану, мед, сахара, ванильный экстракт и хорошенько все перемешайте.
Положите виноград в салатную миску и добавьте сырно-сметанную смесь и ¾ орехов. Перемешайте, чтобы смесь равномерно покрыла виноград. Присыпьте салат коричневым сахаром и оставшимися орехами. Хранить в холодильнике, подавайте через пару часов.