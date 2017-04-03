Завтрак от шефа. Три рецепта вкуснейших бутербродов от Мартиньша Сирмайса

Как часто в спешке на работу или учебу мы забываем позавтракать? И ведь каждый из нас отлично знает, что завтрак является наиболее важным приемом пищи для обмена веществ. Приготовление простого завтрака по нижеописанным рецептам займет у вас считанные минуты, а результат приятно удивит! Кто сказал, что бутерброды — это вредно и скучно?
Любимый и, по праву, самый креативный латвийский шеф-повар Мартиньш Сирмайс предложил опробовать сразу три интересных рецепта бутербродов. Свежий цельнозерновой хлеб, сочные овощи, кремовый сыр и малосольная рыбка! Что может быть вкуснее? А полезнее? Здесь вам и клетчатка, и незаменимые полиненасыщенные жирные кислоты, и белки, и сложные углеводы. Мы расскажем, как с помощью простых ингредиентов добавить к своему бутерброду приставку gourmand.
Ингредиенты:
Багет — пара кусочков
Мармелад из красного лука — 30 г
Масло или маргарин — 10 г
Козий сыр — 50 г
Цукаты из клюквы — небольшая горсть
Оливковое масло extra virgin — 20 мл
Свежий шпинат — пара листиков
Приготовление:
Намажьте кусочек багета маслом или маргарином, сбрызните оливковым маслом и поставьте слегка подрумяниться в духовку. Положите на хлеб козий сыр и луковый мармелад. Добавьте листик свежего шпината и посыпьте цукатами.
Бутерброд с кремовым сыром и малосольной форелью
Ингредиенты:
Ржаной полярный хлеб — 2 куска
Смесь из петрушки и укропа — 20 г
Крем-сыр со вкусом хрена — 50 г
Оливковое масло extra virgin — 20 мл
Маринованный в вине лук — несколько колечек
Лимонный сок — пара капель
Малосольная форель — 50 г
Соль и перец — по вкусу
Можжевеловая веточка
Приготовление:
Намажьте кусочек хлеба крем-сыром. Подготовьте смесь из зелени: для этого смешайте петрушку с солью, лимонным соком, оливковым маслом и укропом в ступе, чтобы травы начали выделять собственный сок и "ожили". Подкоптите свежепросоленную форель: положите в "лодочку" из фольги небольшую ветку можжевельника и подожгите ее. Дымяющуюся веточку вместе с куском форели накройте фольгой на 10 минут. Так вы получите рыбу с пикантной и едва уловимой "копченостью" в домашних условиях. Затем положите форель на хлеб. Украсьте зеленью и маринованным луком.
Бутерброд с авокадо, гранатовым соком и перепелиными яичками
Ингредиенты:
Цельнозерновой хлебец— пара кусочков
Перепелиные яйца — 4 штуки
Масло или маргарин — 10 г
Авокадо — 1 штука
Оливковое масло extra virgin — 20 мл
Петрушка — для украшения
Вываренный гранатовый сок — 20 мл
Смесь из морской соли и средиземноморских трав — щепотка
Приготовление:
Сбрызните кусочек хлеба оливковым маслом и положите слегка подрумяниться в духовку. Сварите перепелиные яйца (для наиболее кремовой консистенции варите их при 30 минут при температуре 60 градусов). Остудите яйца и очистите их от скорлупы. Порежьте авокадо на четвертинки и уложите на хлеб. Положите сверху пару перепелиных яиц. Присыпьте сверху смесью из специй и соли. Для пикантности сбрызните вываренным гранатовым соком.