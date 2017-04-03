Завтрак от шефа. Три рецепта вкуснейших бутербродов от Мартиньша Сирмайса

Как часто в спешке на работу или учебу мы забываем позавтракать? И ведь каждый из нас отлично знает, что завтрак является наиболее важным приемом пищи для обмена веществ. Приготовление простого завтрака по нижеописанным рецептам займет у вас считанные минуты, а результат приятно удивит! Кто сказал, что бутерброды — это вредно и скучно?

Любимый и, по праву, самый креативный латвийский шеф-повар Мартиньш Сирмайс предложил опробовать сразу три интересных рецепта бутербродов. Свежий цельнозерновой хлеб, сочные овощи, кремовый сыр и малосольная рыбка! Что может быть вкуснее? А полезнее? Здесь вам и клетчатка, и незаменимые полиненасыщенные жирные кислоты, и белки, и сложные углеводы. Мы расскажем, как с помощью простых ингредиентов добавить к своему бутерброду приставку gourmand.



Бутерброд с козьим сыром и луковым мармеладом





Ингредиенты:





Багет — пара кусочков

Мармелад из красного лука — 30 г

Масло или маргарин — 10 г

Козий сыр — 50 г

Цукаты из клюквы — небольшая горсть

Оливковое масло extra virgin — 20 мл

Свежий шпинат — пара листиков





Приготовление:





Намажьте кусочек багета маслом или маргарином, сбрызните оливковым маслом и поставьте слегка подрумяниться в духовку. Положите на хлеб козий сыр и луковый мармелад. Добавьте листик свежего шпината и посыпьте цукатами.





Бутерброд с кремовым сыром и малосольной форелью





Ингредиенты:

Ржаной полярный хлеб — 2 куска Смесь из петрушки и укропа — 20 г Крем-сыр со вкусом хрена — 50 г Оливковое масло extra virgin — 20 мл

Маринованный в вине лук — несколько колечек Лимонный сок — пара капель Малосольная форель — 50 г Соль и перец — по вкусу Можжевеловая веточка

Приготовление:

Намажьте кусочек хлеба крем-сыром. Подготовьте смесь из зелени: для этого смешайте петрушку с солью, лимонным соком, оливковым маслом и укропом в ступе, чтобы травы начали выделять собственный сок и "ожили". Подкоптите свежепросоленную форель: положите в "лодочку" из фольги небольшую ветку можжевельника и подожгите ее. Дымяющуюся веточку вместе с куском форели накройте фольгой на 10 минут. Так вы получите рыбу с пикантной и едва уловимой "копченостью" в домашних условиях. Затем положите форель на хлеб. Украсьте зеленью и маринованным луком.



Бутерброд с авокадо, гранатовым соком и перепелиными яичками





Ингредиенты:

Цельнозерновой хлебец— пара кусочков Перепелиные яйца — 4 штуки Масло или маргарин — 10 г Авокадо — 1 штука Оливковое масло extra virgin — 20 мл Петрушка — для украшения Вываренный гранатовый сок — 20 мл Смесь из морской соли и средиземноморских трав — щепотка

Приготовление:

Сбрызните кусочек хлеба оливковым маслом и положите слегка подрумяниться в духовку. Сварите перепелиные яйца (для наиболее кремовой консистенции варите их при 30 минут при температуре 60 градусов). Остудите яйца и очистите их от скорлупы. Порежьте авокадо на четвертинки и уложите на хлеб. Положите сверху пару перепелиных яиц. Присыпьте сверху смесью из специй и соли. Для пикантности сбрызните вываренным гранатовым соком.



