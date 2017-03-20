Разумеется, сложившаяся ситуация меня не устраивала: все мои попытки придерживаться правильного питания в течение дня превращались в пыль с наступлением вечера. Для начала пришлось принять тот факт, что никто кроме меня эту ситуацию исправить не способен. Именно я несу ответственность за то, что вечером окажется на моей тарелке. Подумав, я нашла выход из ситуации – даже два! Я составила и опробовала несколько вариантов ужина, которые готовятся всего за 15 минут.