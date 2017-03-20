За долгие годы борьбы с лишним весом я изучила столько материалов про правильное питание, что вполне могла бы защитить диссертацию. Я знаю, что такое БЖУ, ПП, ккал, омега-3 и т. д. Однако на практике применять эти знания получается не всегда, пишет Ирина Агеева в Онлайн-журнале о похудении и здоровом питании "Еда и Фигура".
Разумеется, сложившаяся ситуация меня не устраивала: все мои попытки придерживаться правильного питания в течение дня превращались в пыль с наступлением вечера. Для начала пришлось принять тот факт, что никто кроме меня эту ситуацию исправить не способен. Именно я несу ответственность за то, что вечером окажется на моей тарелке. Подумав, я нашла выход из ситуации – даже два! Я составила и опробовала несколько вариантов ужина, которые готовятся всего за 15 минут.