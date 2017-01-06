А еще на Рождество в дом было принято звать самых родных и близких, тех, кого искренне любишь и готов за них в огонь и в воду. У вас ожидаются именно такие гости, а рожественский состав вокруг праздничного стола не меняется вот уже который год? Удивите дорогих людей новыми блюдами от шеф-повара ресторана "Грют" Ивана Кравец.