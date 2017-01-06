Рождество на Руси ждали весь год и готовились к нему основательно. В рождественские дни основными блюдами были блюда из свинины, из субпродуктов. Готовили холодец и заливное. Почетное место на рождественском столе занимали пирожки и пироги с различной начинкой: с кашей, яйцами, мясом, рыбой, мозгами, а также с капустой, картофелем, творогом и ягодами, пишет Passion.ru.
А еще на Рождество в дом было принято звать самых родных и близких, тех, кого искренне любишь и готов за них в огонь и в воду. У вас ожидаются именно такие гости, а рожественский состав вокруг праздничного стола не меняется вот уже который год? Удивите дорогих людей новыми блюдами от шеф-повара ресторана "Грют" Ивана Кравец.