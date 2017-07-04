Самое летнее блюдо: полезно ли есть салаты каждый день?

Лето — пора свежих фруктов, овощей и зелени прямо с грядки, и многие строят свой рацион только на салатах. Вместе с Delfi Viņa мы разбираемся, действительно ли можно обойтись без горячих блюд, и на что нужно обратить особое внимание, чтобы не навредить здоровью.

Важно помнить, что не все салаты одинаково полезны, поэтому нельзя утверждать, что салаты стоит есть каждый день. Польза салатов зависит от их ингредиентов — например, маленькая тарелочка с со свежими овощами, зеленью, оливковым маслом и семечками однозначно будет полезнее салата с обилием майонеза или продуктов с низкой питательной ценностью.

Салаты не всегда то, чем кажутся, и на что обратить внимание

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Мы довольно часто слышим, что ежедневное меню обязательно должно включать горячее блюдо по меньшей раз в день и одних салатов недостаточно. Однако диетолог Эва Катая считает, что температура еды никак не связана со здоровьем: "Неважно, горячая ли еда или нет. Если в жару не хочется горячего, то и не стоит преодолевать себя. Гораздо важнее разнообразие: есть не только салаты и ягоды, но и творог, ржаной хлеб, сыр и другие продукты. Для организма желательно получать и термически обработанные продукты, которые облегчают усваивание отдельных питательных веществ, например, антиоксидантликопин".

Если единственные овощи в салате — консервированный горошек, кукуруза или вареный корнеплод, то это сложно назвать полезным салатом. Эва Катая

По мнению диетолога, не все блюда, которые мы называем салатами, равноценны в питательном смысле: "Разве можно крабовый салат поставить в один ряд с зеленым салатом? Если единственные овощи в салате — консервированный горошек, кукуруза или вареный корнеплод, то это сложно назвать полезным салатом. А к свежим овощам можно добавить немного масла или сметаны и есть вволю. Советую воздержаться от готовых соусов, в которых может быть много сахара, соли и низкокачественных ингредиентов".

Не стоит регулярно есть салаты, в которых много майонеза и почти нет овощей, например, из крабовых палочек или с чесночными сухариками, но если съесть такой салат пару раз в год, то вреда для здоровья не будет.

Летнее "зеленоедство" свежих салатов, овощей и ягод гурманам ничем не грозит, но, как напоминает диетолог, нельзя забывать и о жирах и добавлять в салаты масло, орехи, семечки и сыр.