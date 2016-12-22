Семь продуктов, которые точно не стоит сочетать с алкоголем

Не секрет, что даже тот, кто обычно с алкоголем на "вы", в праздники или в хорошей компании может слегка "перебрать". Чтобы вечер не слишком скоро перестал быть томным и действие алкоголя уменьшилось, мы обычно обращаемся к закускам. Но, оказывается, есть продукты, от которых в состоянии алкогольного опьянения лучше держаться подальше, так как их употребление с горячительными напитками может привести к ухудшению вашего самочувствия.

Цитрусовые

Вкусные и обычно полезные фрукты. Но не в сочетании с алкоголем. Цитрусовые содержат кислоты, которые вместе с алкоголем могут вызвать проблемы ЖКТ. В этом случае более разумно будет перекусить бананами, в достатке содержащими калий. Этот элемент поможет уменьшить вредное действие алкоголя.

Шоколад и кофе

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Какао и кофе в сочетании с алкоголем лишь усилят имеющиеся проблемы с желудком. Кроме того, подобный "комплект" грозит вам более тяжелым и длительным похмельем.

Соленые крендельки

Не лучший выбор закуски. Это лакомство не стоит употреблять одновременно с алкоголем, потому что соленая пища вызовет у вас очередной приступ жажды, и если рядом нет стакана с водой, то, вероятнеe всего, вы выпьете больше алкоголя, чем изначально планировали. Тот же совет относится и к орешкам, и к чипсам.

Картофель фри

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Как гласит старинная мудрость — "Повторение — мать учения". Что такое "картофель фри"? Картофеля в этом блюде не так уж и много, зато в избытке масло и, конечно, соль. Помимо жуткой калорийности и очевидной неполезности такой закуски, вновь повторяется история с крендельками — вам вновь захочется пить, пить и еще раз пить. А дальше — сплошной туман, за которым последует столь тяжелое утро, словно бы вы неделю провели в пустыне без единой капли воды.

Алкоголесодержащие десерты

В окончании праздников, когда все уже достаточно "разогрелись", хозяйка, по традиции, внезапно заявляет, что еще остался десерт — месяц выдержанный в алкоголе особый пудинг. Знакомая ситуация, не так ли? И, хотя предложение звучит заманчиво, употребление такого десерта с бокалом вина или шампанского может вызвать своеобразный эффект (или дефект). Во-первых, вы не знаете, сколько алкоголя содержит вкусный десерт. А во-вторых, нельзя предугадать, какие последствия вызовет смешение разных видов алкоголя после употребления десерта. Бывает, что подобные действия заметно увеличивают ощущение опьянения,поэтому рекомендуется заменять алкоголесодержащие десерты сладостями с содержанием молока — к примеру, мороженым или молочным коктейлем. Ведь молочные продукты уменьшают вредное действие алкоголя на организм.

Конфеты

Употребление конфет вызовет у вас столь же сильную жажду, как и соленые закуски. Кроме того, вопреки стереотипам — сладости не уменьшают аппетит, а лишь увеличивают чувство голода. Будто в них самих и без того недостаточно калорий!

Острая пища

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Остренькое в сочетании с алкогольными напитками в вашем желудке устроит настоящий "Бразильский карнавал с фейерверками". Если хотите избежать последующей длительной дружбы с клозетом и таблетками от гастрита, запомните фразу "алкоголь и острое = плачевный исход".