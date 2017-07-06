12 эффективных способов помолодеть при помощи грима

Вопреки распространенному мнению, женщинам не так часто необходимы дорогие и рискованные косметические процедуры, чтобы выглядеть моложе. Хотите помолодеть на десять лет? Вам вполне может быть достаточно удачно подобрать и нанести макияж, объясняет DELFI Viņa.

1. Избегайте косметических средств с эффектом загара. Лучше выбирать тональные средства и крем-пудру на четверть тона светлее вашего естественного цвета кожи. Этот простой прием позволит вам выглядеть моложе и визуально освежит уставшую кожу.





2. Если ваша кожа имеет розоватый оттенок и с годами начала проявлять признаки купероза, лучше использовать крем-пудру с легким золотистым подтоном — это позволит скрыть красноту.

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3. Одно из главных правил "визуального омоложения" — сияющая кожа, поэтому используйте для макияжа базу с розоватым подтоном и легкими светоотражающими частицами. База (праймер) позволит макияжу сохранить свой первозданный вид гораздо дольше, а кроме того, сгладит все неровности и мелкие морщинки. Лицо будет выглядит свежо, как будто вы только что вернулись из отпуска. Сияющую базу можно смешать с любым тональным кремом, а иллюминайзеры и хайлайтеры следует использовать для высветления определенных участков лица и создания "зон сияния", например, на скулах, переносице, над верхней губой или на подбородке.



