12 эффективных способов помолодеть при помощи грима

Вопреки распространенному мнению, женщинам не так часто необходимы дорогие и рискованные косметические процедуры, чтобы выглядеть моложе. Хотите помолодеть на десять лет? Вам вполне может быть достаточно удачно подобрать и нанести макияж, объясняет DELFI Viņa.
1. Избегайте косметических средств с эффектом загара. Лучше выбирать тональные средства и крем-пудру на четверть тона светлее вашего естественного цвета кожи. Этот простой прием позволит вам выглядеть моложе и визуально освежит уставшую кожу.
2. Если ваша кожа имеет розоватый оттенок и с годами начала проявлять признаки купероза, лучше использовать крем-пудру с легким золотистым подтоном — это позволит скрыть красноту.
3. Одно из главных правил "визуального омоложения" — сияющая кожа, поэтому используйте для макияжа базу с розоватым подтоном и легкими светоотражающими частицами. База (праймер) позволит макияжу сохранить свой первозданный вид гораздо дольше, а кроме того, сгладит все неровности и мелкие морщинки. Лицо будет выглядит свежо, как будто вы только что вернулись из отпуска. Сияющую базу можно смешать с любым тональным кремом, а иллюминайзеры и хайлайтеры следует использовать для высветления определенных участков лица и создания "зон сияния", например, на скулах, переносице, над верхней губой или на подбородке.
4. Не перебарщивайте с использованием пудры, особенно в зонах, где имеются выраженные морщинки. Пудра забьется в них и визуально сделает еще больше.
5. Если вы пользуетесь консилером в зоне вокруг глаз, выберите средство с увлажняющими свойствами, или же смешивайте обычный консилер с каплей предназначенного для этого участка лица крема или флюида.
6. В области вокруг глаз также используйте средства со светоотражающими частицами — это позволит визуально уменшить мимические морщинки и "гусиные лапки". Но помните — тон средства должен быть на тон светлее вашего обычного тонального крема. А наносить его следует легкими движениями, едва касаясь кожи кончиками пальцев.
7. Выбирайте тушь для ресниц с эффектом дополнительного объема и длины. Взгляд станет свежее и соблазнительнее. При этом помните, что после сорока лет не стоит делать акцент на нижние ресницы. Мы должны зрительно переносить объем вверх, чтобы не получить опечаленный вид. Также не забывайте хорошенько отделять ресницы друг от друга — мы ведь хотим получить естественную красоту, а не "паучьи лапки".
8. Старайтесь избегать жестких контрастов и явных переходов в макияже глаз — это делает морщины более заметными. Выбирайте пастельные оттенки теней с легким эффектом мерцания, и, если желаете использовать карандаш, возьмите вместо черного более естественный цвет — к примеру, темно-коричневый.
9. С возрастом "искуственный румянец" также должен стать менее очевидным. Здесь следует "действовать намеками" и быть чрезвычайно аккуратными, чтобы румяна придали вашему лицу более живой и здоровый цвет.
10. В макияже воздерживайтесь от использования оттенков, заставляющих ваше лицо выглядеть несвежим и уставшим — конечно, в идеале подбирать себе цветовую палитру макияжа следует в соответствии с цветом кожи, глаз и волос, но в действительности очень мало кому подходят помады синюшных оттенков и тени для век с серовато-зеленоватым подтоном.
11. Дополнительный эффект объема визуально омолодит ваши губы и сделает их более чувственными. Для достижения нужного результата при помощи нюдового или нежно-розового контурного карандаша наметьте границы губ, слегка расширив их естественную линию.
12. Помните, что губы не имеют сальных желез, и поэтому так быстро становятся тоньше и выдают наш возраст. Чтобы продлить губам молодость, их необходимо регулярно увлажнять и защищать от вредного воздействия солнечных лучей. Ну а чтобы помада выглядела естественнее и держалась дольше — не забывайте пользоваться специальным бальзамом-базой.