Шэрон Стоун известна не только как прекрасная актриса и одна из самых красивых женщин в мире, но и как обладательница самого высокого IQ на Голливудских холмах. Уже хотя бы по этой причине к ее словам стоит прислушаться. Предлагаем вашему вниманию 29 ярких цитат Стоун, посвященных красоте, отношению к жизни и мужчинам.

Выражение лица женщины гораздо важнее ее одежды. Пластическая хирургия — это не мое, но я не осуждаю женщин, которые прибегают к услугам хирурга. Если это делает вас счастливой — почему бы нет? Не стану скрывать, что пробовала ботокс. И не раз. Но вовремя остановилась, чтобы не превратиться в одну из золотых рыбок, которые бороздят голливудские просторы. Из-за ботокса все актрисы разом стали похожи друг на друга. Мне же хочется оставаться собой. Пусть во мне видят женщину, за плечами которой годы интереснейшей жизни. В Калифорнии живет 400 тысяч крашеных блондинок с одинаковыми носами, гигантскими губами, с имплантатами в щеках и с белоснежными зубами. И разве кто-то находит это привлекательным? В первой половине жизни твое лицо — это то, с чем ты родилась. Во второй половине — то, чего ты заслуживаешь. Женщина за всю свою жизнь меняет много лиц. Это словно прическа — мы не можем быть все время с одной и той же. В течение жизни мы эволюционируем и меняемся. Мы учимся, мы взрослеем. Мы смотрим на жизнь по-другому, и жизнь по-другому смотрит на нас. Даже самой дорогой косметике и самой дорогой прическе не под силу сделать женщин красивыми. Самые яркие, самые интересные женщины — те, за плечами которых жизнь со взлетами и падениями. Идея вечной молодости — миф. Я не хочу быть "нестареющей красавицей". Я хочу быть женщиной, которая наилучшим образом выглядела бы в свои годы. Ава Гарднер была самой прекрасной женщиной в мире. Почему? Она никогда ничего с собой не делала. Она выглядела как женщина и никогда не пыталась выглядеть как девочка. Пережитые несчастья и проблемы со здоровьем заставили меня прекратить заниматься тем, что делало меня несчастной и болезненной. По-настоящему красивая женщина всегда добра и к другим женщинам, и к людям вообще. Она не приемлет соперничества, интриг и подлостей. Если ты умна, то будешь и красива. Некрасивых нет. Кто-то красив, как роза, кто-то как кактус. Никогда серьезно не задумывалась, красива я или нет. Но я знаю один волшебный прием: умение создавать иллюзию привлекательности. Когда женщина заходит в комнату, присутствующие реагируют не на ее красоту, а на силу и энергию, которая от нее исходит. В свои 57 я чувствую себя более уверенной и спокойной, чем когда-либо. Не знаю, связано ли это с духовностью или я просто стала мудрее. Но с возрастом вы становитесь более избирательными в том, с кем проводить свое время и чему посвящать свою жизнь. Меня можно подкупить цветами и приглашением на ужин. Мне нравятся мужчины-джентльмены. Но я терпеть не могу, когда недооценивают мой интеллект. Я требую уважения к себе — и хочу испытывать уважение к партнеру. Я могу быть милой и приятной, но это неинтересно. Быть милым и приятным — не главная цель в жизни. Я стараюсь быть честной — как с собой, так и с окружающими, и это не всегда приятно. Никогда не старалась быть всемирной любимицей. Люди боятся меняться — им кажется, что они потеряют что-то. Они забывают, что ведь могут и приобрести немало нового! В этой жизни неважно, как ты падаешь. Важно, как ты поднимаешься. Женщина не должна брать на себя ответственность за все на свете. Став буддисткой, я поняла, что стыд придумал человек, — в природе нет стыда. Это не что иное, как способ манипулировать людьми. Женщины, может, и имитируют оргазм. Зато мужчины имитируют отношения. Лучше быть совсем одной, чем чувствовать себя одиноко рядом с неправильным человеком. В постели я больше всего люблю читать сценарии. Смерть не раз барабанила своим костлявым пальцев мою дверь, но я ей не открыла. Она научила меня жить по-новому. Этот стук в дверь разбудил меня. Однажды девушки сами становятся теми мужчинами, за которых когда-то мечтали выйти замуж. Никогда не ложись в постель с тем, у кого больше проблем, чем у тебя. Раньше нужно было быть знаменитым, чтоб позволить себе закатывать скандалы; теперь нужен скандал, чтобы стать знаменитым. Мужчины похожи на миксеры. Хотя бы один тебе нужен, правда, не совсем ясно зачем. Женщина должна знать себе цену — но никогда не называть ее.