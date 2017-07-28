Актриса Дрю Бэрримор раскрыла секрет белоснежной улыбки

Чтобы отбелить зубы и обрести улыбку, достойную блистать на большом экране, вовсе необязательно проводить часы в кресле у стоматолога и тратить на это деньги, на которые можно недельку отдохнуть на Адриатике. Дрю Бэрримор рассказала журналу Health.com о простом и эффективном средстве, которое отлично отбеливает зубы, быстро работает и стоит копейки.

Вино, чай, кофе и сигареты приносят сиюминутное удовольствие, а последствия в виде потемневших и пожелтевших зубов мы "носим" каждый день, однако американская актриса Дрю Бэрримор открыла секрет, как быстро и дешево отбелить даже чувствительные зубы.

На своей странице в Instagram Бэрримор выложила фото отбеливающего фломастера Colgate Optic White Whitening Pen и подробно рассказала о своем опыте его использования: "Я обожаю чай и поэтому пью его постоянно. Но от чая темнеют зубы. К тому же, они у меня очень чувствительные и большинство классических способов отбеливания мне не подходят. К тому же у меня нет времени сидеть часами в кресле и ждать, пока зубы отбелятся. Это средство мне посоветовали мои друзья, и оно мне идеально подошло. Оно действительно работает и мне теперь нравится моя улыбка больше чем когда-либо. Когда красишь губы определенными оттенками, например, красными или фиолетовыми, то они мгновенно выдают настоящий цвет ваших зубов. Поэтому бегите в магазин за этим чудо-фломастером. Он мне очень помог".

A post shared by Drew Barrymore (@drewbarrymore) on Jul 17, 2017 at 5:09am PDT

Пользоваться этим фломастером и правда очень просто. После чистки зубов нанесите гель на зубы и это все — не нужно полоскать. Как заявляет Colgate, результат будет заметен уже через 2 дня.

