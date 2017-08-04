Блеск, который заметят все: лучшие дизайны маникюра этого сезона

Время, когда считалось, что блестящие вещи — удел сорок, прошло. Металлические оттенки, еще в прошлом году начавшие праздновать свою победу в мире колористики маникюра, сейчас переживают вторую волну популярности. Тем, кто в ближайшее время планирует поход к мастеру, мы предлагаем вдохновиться нашей подборкой дизайнов, и попробовать на себе этот яркий тренд, пишет Delfi Viņa.

Любительницы металлического блеска в этом сезоне могут опробовать новые дизайны (и даже сразу несколько), чтобы с особым шиком украсить свои ноготки. Один из главных плюсов металлических оттенков с глиттером заключается в том, что естки будут одинаково отлично выглядеть как на длинных, так и на коротких ногтях.

Золото и серебро — это классика, но не надо бояться и других тонов! Ведь они так здорово переливаются на солнце! А перламутр гипнотически действует на окружающих. Но можно попробовать и матовые оттенки, и интересные дизайны с эффектом "битого стеклышка","кошачьего глаза" или дополнить свой маникюр необычными 3D деталями.

Не хватает идей? Предлагаем вдохновиться нашей традиционной подборкой дизайнов.

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