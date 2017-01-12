Сегодня Ренате Литвиновой исполняется 50 лет. Очаровательная, неземная, женственная, изящная, талантливая — это все о ней. В честь юбилея актрисы, сценариста и режиссера Леди.mail.ru собрал интересные факты ее биографии.
В юности Рената Литвинова подрабатывала моделью…
Родители Ренаты, врачи, расстались почти сразу после ее рождения. Воспитывала будущую актрису и режиссера мама, которой приходилось очень много работать, чтобы с маленькой зарплатой поднять на ноги дочку. Так что уже в девятом классе Литвинова начала работать — была моделью в рекламе драгоценностей. Благодаря высокому росту ей позже предложили попробовать себя и на подиуме, но в то же самое время будущая актриса и режиссер поступила во ВГИК. И с карьерой модели решила распрощаться.Сложная жизнь не может отдалить людей друг от друга. Я видела, что мама любит меня, как может; старается заработать больше денег и поехать со мной, например, на море. По ночам она шила мне красивые платья, а в выходные давала деньги на утренние сеансы в кино, по вечерам мы часто ходили вместе.
…но не считала себя фотогеничной
Несмотря на то что внешность Литвиновой еще во времена студенчества явно нравилась окружающим (не просто так ведь ее звали в манекенщицы), она, по собственному признанию, долгое время считала себя "нефотогеничной, зажатой" и не хотела сниматься в кино. Переубедить Ренату удалось Кире Муратовой, которая в 1994 году сняла ее в картине "Увлеченья". Впрочем, сниматься Литвинова все равно до сих пор не очень-то любит: куда больше ей нравится находиться по другую сторону камеры.
Сниматься вообще не люблю. Это для меня просто кошмар. Мне очень нравится самой стоять за камерой. Я это обожаю.
Все детские мечты Литвиновой сбылись
Рената верит, что "люди недооценивают способность мечтать". Так, по ее словам, самые заветные ее детские желания исполнились. В общем, по мнению актрисы и режиссера, нужно верить в то, что мечты сбываются, — и тогда это действительно произойдет.
В детстве у меня было несколько самых сильных мечт-желаний, и все они сбылись. Так что силу и способность мечтать люди очень недооценивают. Воля мечтать у меня практически безгранична.
Любимый писатель Ренаты — Николай Гоголь
По мнению Литвиновой, не любить русскую классику нельзя: если не читал великих, "не понимаешь, в чем ценность нашей страны". Больше всего актриса ценит Гоголя, Достоевского, Бунина.
Я люблю Гоголя… В разные периоды ты можешь по‑разному открывать для себя авторов. Если говорить про русских, то это Бунин, конечно, Толстой, Достоевский. Списки бесконечны.
Жить в этом мире нужно, по мнению Ренаты, ради любви
Жить в этом мире нужно, по мнению Ренаты, ради любви
Рената Литвинова уверена, что люди сами придумывают и определяют для себя, для чего существуют. Никакого "универсального" смысла жизни, считает она, нет. И для самой актрисы и режиссера главная цель и оправдание жизни — это, как бы банально ни звучало, любовь.
Понимание того, для чего люди существуют, мы придумываем себе сами. Любовь — моя цель. Так или иначе ты все делаешь ради кого-то. Стараться только для себя — не моя мотивация.
Любимый праздник режиссера и актрисы — Новый год
Рената признавалась в одном из интервью, что обязательно загадывает желание, пока бьют куранты. Берет бумажку, пишет на ней мечту, сжигает, выпивает шампанское — вот и весь рецепт. Может, именно благодаря этому ритуалу сбывались детские желания самой неземной женщины отечественного кино?
А вот быт Рената ненавидит
Рутина, быт, наведение порядка — все это Литвинова недолюбливает. Это, кажется, для нее дело слишком "приземленное", "обычное".
Пытаясь убраться, я делаю еще больший беспорядок и прихожу в отчаяние. Быт — это абсолютное прожигание жизни "на ветер".