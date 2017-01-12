В юности Рената Литвинова подрабатывала моделью…



A photo posted by Renata (@renatalitvinovaofficiall) on Jan 10, 2017 at 6:48am PST





Родители Ренаты, врачи, расстались почти сразу после ее рождения. Воспитывала будущую актрису и режиссера мама, которой приходилось очень много работать, чтобы с маленькой зарплатой поднять на ноги дочку. Так что уже в девятом классе Литвинова начала работать — была моделью в рекламе драгоценностей. Благодаря высокому росту ей позже предложили попробовать себя и на подиуме, но в то же самое время будущая актриса и режиссер поступила во ВГИК. И с карьерой модели решила распрощаться.



Сложная жизнь не может отдалить людей друг от друга. Я видела, что мама любит меня, как может; старается заработать больше денег и поехать со мной, например, на море. По ночам она шила мне красивые платья, а в выходные давала деньги на утренние сеансы в кино, по вечерам мы часто ходили вместе. Рената Литвинова, в интервью Elle

…но не считала себя фотогеничной

A photo posted by Renata (@renatalitvinovaofficiall) on Jan 5, 2017 at 6:35am PST

Несмотря на то что внешность Литвиновой еще во времена студенчества явно нравилась окружающим (не просто так ведь ее звали в манекенщицы), она, по собственному признанию, долгое время считала себя "нефотогеничной, зажатой" и не хотела сниматься в кино. Переубедить Ренату удалось Кире Муратовой, которая в 1994 году сняла ее в картине "Увлеченья". Впрочем, сниматься Литвинова все равно до сих пор не очень-то любит: куда больше ей нравится находиться по другую сторону камеры.

Сниматься вообще не люблю. Это для меня просто кошмар. Мне очень нравится самой стоять за камерой. Я это обожаю. Рената Литвинова, в интервью Psychologies

A photo posted by Renata (@renatalitvinovaofficiall) on Dec 15, 2016 at 11:13pm PST



Все детские мечты Литвиновой сбылись







Рената верит, что "люди недооценивают способность мечтать". Так, по ее словам, самые заветные ее детские желания исполнились. В общем, по мнению актрисы и режиссера, нужно верить в то, что мечты сбываются, — и тогда это действительно произойдет.

В детстве у меня было несколько самых сильных мечт-желаний, и все они сбылись. Так что силу и способность мечтать люди очень недооценивают. Воля мечтать у меня практически безгранична. Рената Литвинова, в интервью HELLO! Любимый писатель Ренаты — Николай Гоголь



A photo posted by Renata (@renatalitvinovaofficiall) on Dec 28, 2016 at 6:29am PST



По мнению Литвиновой, не любить русскую классику нельзя: если не читал великих, "не понимаешь, в чем ценность нашей страны". Больше всего актриса ценит Гоголя, Достоевского, Бунина.

Я люблю Гоголя… В разные периоды ты можешь по‑разному открывать для себя авторов. Если говорить про русских, то это Бунин, конечно, Толстой, Достоевский. Списки бесконечны. Рената Литвинова, в интервью Cosmopolitan Жить в этом мире нужно, по мнению Ренаты, ради любви







A photo posted by Renata (@renatalitvinovaofficiall) on Dec 12, 2016 at 7:29am PST



Рената Литвинова уверена, что люди сами придумывают и определяют для себя, для чего существуют. Никакого "универсального" смысла жизни, считает она, нет. И для самой актрисы и режиссера главная цель и оправдание жизни — это, как бы банально ни звучало, любовь.

Понимание того, для чего люди существуют, мы придумываем себе сами. Любовь — моя цель. Так или иначе ты все делаешь ради кого-то. Стараться только для себя — не моя мотивация. Рената Литвинова, в интервью Grazia

A photo posted by Renata (@renatalitvinovaofficiall) on Jan 1, 2017 at 3:32pm PST



Любимый праздник режиссера и актрисы — Новый год

Рената признавалась в одном из интервью, что обязательно загадывает желание, пока бьют куранты. Берет бумажку, пишет на ней мечту, сжигает, выпивает шампанское — вот и весь рецепт. Может, именно благодаря этому ритуалу сбывались детские желания самой неземной женщины отечественного кино?



А вот быт Рената ненавидит







A photo posted by Renata (@renatalitvinovaofficiall) on Dec 10, 2016 at 5:14am PST



Рутина, быт, наведение порядка — все это Литвинова недолюбливает. Это, кажется, для нее дело слишком "приземленное", "обычное".

