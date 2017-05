По словам Морган, она не сразу смогла отойти от привычного образа жизни. Еще два года назад она ухаживала за собой, как подобает истинной леди. Страдала от лишнего веса и неуверенности в себе. Но однажды решила изменить свою жизнь, наладить питание, заняться спортом и стать по-настоящему счастливым человеком.

A post shared by Morgan Mikenas (@i_am_morgie) on Mar 6, 2017 at 4:08pm PST

На своей странице в Instagram Морган опубликовала снимок, сравнив себя несколько лет назад с собой теперешней. И написала, что гордится тем, чего достигла своим терпением, трудолюбием и целеустремленностью в нелегком деле набора мышечной массы.

Морган уверена, что волосы на теле даны человеку не просто так. Ведь мы не бреем волосы на голове. Избавляться от растительности на теле женщин заставляет индустрия красоты, потому что это выгодно различным косметологическим сервисам.

По словам Морган, ее парень с ней согласен. И она регулярно встречает очень привлекательных женщин, отказавшихся от эпиляции.

Кто такая Элис?

Элис живет в американском штате Гавайи вместе со своим парнем. Загорает, снимает себя на видео и делится в YouTube своей жизненной философией.

Элис призналась, что каждое бритье обеспечивало ей сильнейшее раздражение на коже. К тому же она выяснила, что в среднем женщины ежегодно тратят 72 часа своей жизни на удаление волос. "Лучше я в эти 72 часа буду путешествовать, общаться или обниматься", — решила она.

В своих видеороликах, набирающих по три миллиона просмотров, Элис призывает задаваться вопросом "зачем?" перед каждым своим действием. Девушка рекомендует прислушиваться к своему внутреннему голосу и организму, а не к навязанным общественным нормам или рекламе. Она уверена, что, сохраняя свою индивидуальность, люди делают себя лишь лучше, становятся прекраснее как в своих глазах, так и в глазах окружающих.

По ее мнению, человек должен получать удовольствие от каждого своего поступка, а не жить для того, чтобы не выходить за привычные для всех рамки. Приняв себя такой, как она есть, Элис почувствовала себя гораздо комфортнее.

Американка с гордостью демонстрирует волосы в подмышках, которые многие современные девушки предпочли бы прикрыть, пока не доберутся до бритвы. Она также подчеркивает, что это ее личный выбор, никого ни к чему не обязывающий.

Элис отказалась от бюстгальтера, не ест мяса, все ее вещи помещаются в одну небольшую сумку, а из косметических средств она пользуется лишь кокосовым маслом.

Милый, привыкнешь

Кормящая мама Софи Джо, переехавшая вместе с семьей из Великобритании в Таиланд, тоже отказалась от любых способов удаления волос на теле. Она считает неправильным, что общество давит на представительниц прекрасного пола. Также она объявила бойкот дезодоранту, духам и не стесняется кормить ребенка грудью на публике.

Главным плюсом нетронутой растительности она считает мягкость волос. По словам Софи, ее бойфренду понадобилось время, чтобы свыкнуться с подобными взглядами, однако у них больше не возникает недопонимания на этой почве.

Люби волосы мои

Принято считать, что подростки слепо следуют моде, однако 17-летняя Лалони это опровергает. Снимок своих небритых подмышек и живота она опубликовала в микроблоге Twitter.

Пост сразу набрал вирусную популярность — более 19 тысяч лайков и 7 тысяч ретвитов. Реакция была противоречивой: кто-то восхищался, кто-то высказывал недовольство.

body hair positivity post bc i'd never let misogynistic opinions dictate what i do with my body 💕 pic.twitter.com/v1sVm4AKEC— lalonie (@SLAYLONIE) March 22, 2017