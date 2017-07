Целлюлит и растяжки: пользователям соцсетей понравилась реклама Asos с "реальными" моделями

Этим летом популярный интернет-магазин Asos получил огромное количество отзывов от пользователей соцсетей за использование "настоящих" женщин в своих рекламных материалах. Кроме того, внимание общественности привлек отказ компании от использования в рекламе ретуши, пишет Delfi Viņa со ссылкой на издание Telegraph.

Изображения моделей с несовершенствами вроде растяжек и целлюлита пользователи соцсетей оценили положительно, отметив, что рады видеть в рекламе живых женщин, а не отфотошопленные картинки.

"Она выглядит просто восхитительно", — пишет об одной из моделей на фото пользователь сети Twitter. Многие другие подписчики Asos также одобрили такой подход к рекламе, описывая фотографии, как "красивые и освежающие".

При этом, однако, стоит отметить, что бодипозитивная рекламная кампания была организована вскоре после того, как интернет-магазин подвергся острой критике за то, что в одном из описаний назвал 10-й размер одежды большим.

So impressed with @Asos for not airbrushing the models stretchmarks👏🏼👏🏼 She looks amazing! pic.twitter.com/OKEZinpjKe— Amy🦄 (@amyrowlandsx) June 28, 2017

WELL DONE ASOS 👏 faint stretch marks and acne scars that aren't hidden pic.twitter.com/yTrRgQr2UL— olive (@OliviaTuffrey) March 13, 2016

Asos not editing out girl's stretch marks on their swimwear photos is giving me so much life, look how beautiful they all are😍 pic.twitter.com/VxMjc4OQg6— Leah Tudor (@leahtudorx) June 28, 2017

I honestly love asos for not editing out their models stretch marks 👏 pic.twitter.com/ls070aY8gn— baby nymph~ (@LilmskittenMFC) June 26, 2017

so nice to see a model with stretch marks u go @ASOS 👏👏 pic.twitter.com/zgMikq9s5t— kirst ☼ (@kirstybennet) May 27, 2017

so proud of @ASOS for using this beEAUTIFUL curvy model u can see her stretch marks she looks natural & amazing😍💜 pic.twitter.com/hbbq6ePksj— Evie (@whatevieedid) February 11, 2016