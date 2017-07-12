Четыре факта, которые должна знать о своей коже каждая женщина

Кожа — самый большой орган человека, но зачастую мы воспринимаем кожу как данность. Тем не менее, о коже нужно заботиться так же как о всех остальных органах. Сегодня вместе с Health.com мы расскажем о том, почему кожа требует усиленного внимания и как правильно заботиться о ее здоровье.

Возможно, вы не осознаете этого, но ваша кожа постоянно подстраивается к условиям: внешний слой обновляется каждый месяц. Ваш самый большой орган должен всегда быть в отличной форме, чтобы защищать вас от вредного влияния внешней среды. Окружите вашу кожу любовью и заботой, потому что она это заслуживает.

"Заботиться и любить кожу значит правильно питаться, защищать от солнца, проверять подозрительные пятнышки и родинки", — утверждает Джессика Ву, профессор-дерматолог из Университета Южной Калифорнии, США. Эти действия помогут сделать вашу кожу мягкой, гладкой и великолепной.

Начнем с основ Чтобы следить за здоровьем кожи, нужно знать следующие вещи:

• Эпидермис образует новую кожу и вырабатывает пигмент меланин. В эпидермисе содержатся клетки Лангерганса, которые помогают работать иммунной системе.

• Дерма — один из самых сложных слоев кожи. Дерма соединяет нервные окончание, кровеносные и лимфатические сосуды и волокна, ответственные за прочность и эластичность кожи.

• Подкожная жировая клетчатка делает кожу упругой, защищает внутренние органы и помогает телу не замерзнуть.

• Сальные железы вырабатывают маслянистое вещество, защищающее кожу от высыхания и трещин.

• Кровеносные сосуды выводят вредные вещества, например, СО2, и снабжают слои кожи необходимыми элементами.

• Волосяные луковицы связаны с мышцами и могут вставать дыбом (именно так получаются мурашки на коже), чтобы сохранять тепло.

• Потовые железы выделяют пот, чтобы увлажнять кожу и регулировать температуру тела.

• Нервы посылают сигналы в мозг, чтобы вы могли чувствовать и действовать (например, отдернуть руку от огня).

