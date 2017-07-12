Четыре факта, которые должна знать о своей коже каждая женщина

Возможно, вы не осознаете этого, но ваша кожа постоянно подстраивается к условиям: внешний слой обновляется каждый месяц. Ваш самый большой орган должен всегда быть в отличной форме, чтобы защищать вас от вредного влияния внешней среды. Окружите вашу кожу любовью и заботой, потому что она это заслуживает.
"Заботиться и любить кожу значит правильно питаться, защищать от солнца, проверять подозрительные пятнышки и родинки", — утверждает Джессика Ву, профессор-дерматолог из Университета Южной Калифорнии, США. Эти действия помогут сделать вашу кожу мягкой, гладкой и великолепной.
Начнем с основ
Чтобы следить за здоровьем кожи, нужно знать следующие вещи:
• Эпидермис образует новую кожу и вырабатывает пигмент меланин. В эпидермисе содержатся клетки Лангерганса, которые помогают работать иммунной системе.
• Дерма — один из самых сложных слоев кожи. Дерма соединяет нервные окончание, кровеносные и лимфатические сосуды и волокна, ответственные за прочность и эластичность кожи.
• Подкожная жировая клетчатка делает кожу упругой, защищает внутренние органы и помогает телу не замерзнуть.
• Сальные железы вырабатывают маслянистое вещество, защищающее кожу от высыхания и трещин.
• Кровеносные сосуды выводят вредные вещества, например, СО2, и снабжают слои кожи необходимыми элементами.
• Волосяные луковицы связаны с мышцами и могут вставать дыбом (именно так получаются мурашки на коже), чтобы сохранять тепло.
• Потовые железы выделяют пот, чтобы увлажнять кожу и регулировать температуру тела.
• Нервы посылают сигналы в мозг, чтобы вы могли чувствовать и действовать (например, отдернуть руку от огня).
Хитрости для здоровой кожи:
1. Вместо смешанных кофейных коктейлей пейте кофе без молока со льдом. Молочные продукты могут способствовать развитию акне, а сахар разрушает коллаген. С другой стороны 4-5 чашек кофе в день могут снизить риск меланомы на 20 процентов.
2. Вместо стейка съешьте филе лосося. Красное мясо, приготовленное на высоких температурах, ускоряет процесс старения, а согласно исследованию, проведенному в 2009 году, одна порция жирной рыбы раз в пять дней способна защитить от предраковых изменений.
3. Вместо цитрусовых ешьте арбузы. Цитрусовые содержат вещество под названием псоралены, которые увеличивают чувствительность вашей кожи к ультрафиолету и повышают риск образования меланомы. Арбузы очень богаты витамином С, но не содержат никаких псораленов.