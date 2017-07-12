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Четыре факта, которые должна знать о своей коже каждая женщина

DELFI Woman
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Морщинки могут рассказать о вашем здоровье
Четыре факта, которые должна знать о своей коже каждая женщина
Foto: Shutterstock

Кожа — самый большой орган человека, но зачастую мы воспринимаем кожу как данность. Тем не менее, о коже нужно заботиться так же как о всех остальных органах. Сегодня вместе с Health.com мы расскажем о том, почему кожа требует усиленного внимания и как правильно заботиться о ее здоровье.

Возможно, вы не осознаете этого, но ваша кожа постоянно подстраивается к условиям: внешний слой обновляется каждый месяц. Ваш самый большой орган должен всегда быть в отличной форме, чтобы защищать вас от вредного влияния внешней среды. Окружите вашу кожу любовью и заботой, потому что она это заслуживает.

"Заботиться и любить кожу значит правильно питаться, защищать от солнца, проверять подозрительные пятнышки и родинки", — утверждает Джессика Ву, профессор-дерматолог из Университета Южной Калифорнии, США. Эти действия помогут сделать вашу кожу мягкой, гладкой и великолепной.

Начнем с основ

Чтобы следить за здоровьем кожи, нужно знать следующие вещи:

• Эпидермис образует новую кожу и вырабатывает пигмент меланин. В эпидермисе содержатся клетки Лангерганса, которые помогают работать иммунной системе.

• Дерма — один из самых сложных слоев кожи. Дерма соединяет нервные окончание, кровеносные и лимфатические сосуды и волокна, ответственные за прочность и эластичность кожи.

• Подкожная жировая клетчатка делает кожу упругой, защищает внутренние органы и помогает телу не замерзнуть.

• Сальные железы вырабатывают маслянистое вещество, защищающее кожу от высыхания и трещин.

• Кровеносные сосуды выводят вредные вещества, например, СО2, и снабжают слои кожи необходимыми элементами.

• Волосяные луковицы связаны с мышцами и могут вставать дыбом (именно так получаются мурашки на коже), чтобы сохранять тепло.

• Потовые железы выделяют пот, чтобы увлажнять кожу и регулировать температуру тела.

• Нервы посылают сигналы в мозг, чтобы вы могли чувствовать и действовать (например, отдернуть руку от огня).

Хитрости для здоровой кожи:

1. Вместо смешанных кофейных коктейлей пейте кофе без молока со льдом. Молочные продукты могут способствовать развитию акне, а сахар разрушает коллаген. С другой стороны 4-5 чашек кофе в день могут снизить риск меланомы на 20 процентов.

2. Вместо стейка съешьте филе лосося. Красное мясо, приготовленное на высоких температурах, ускоряет процесс старения, а согласно исследованию, проведенному в 2009 году, одна порция жирной рыбы раз в пять дней способна защитить от предраковых изменений.

3. Вместо цитрусовых ешьте арбузы. Цитрусовые содержат вещество под названием псоралены, которые увеличивают чувствительность вашей кожи к ультрафиолету и повышают риск образования меланомы. Арбузы очень богаты витамином С, но не содержат никаких псораленов.
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Морщинки могут рассказать о вашем здоровье

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DELFI Woman

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