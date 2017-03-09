Известный латвийский дизайнер Александр Павлов — один из стилистов модного шоу на канале TV3 "Готова к преображению". Не каждой по душе его откровенные комментарии по поводу внешнего вида. Но, по мнению Павлова, женщинам всегда следует выглядеть хорошо, и, наблюдая за местными представительницами прекрасного пола, дизайнер заметил несколько типичных ошибок, от которых посоветовал скорее избавиться, пишет DELFI Izklaide.
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