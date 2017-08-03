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Четыре стрижки, которые помогут вам выглядеть стройнее и красивее

DELFI Woman
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Постепенные стрижки
Четыре стрижки, которые помогут вам выглядеть стройнее и красивее
Foto: Mavrix/Scanpix

Иногда кажется, что нет таких женщин, которые были бы полностью довольны своей внешностью, и, в частности, весом. Все знают, что наиболее эффективными средствами в борьбе с лишними килограммами являются физические нагрузки и правильное питание, но что же делать, если хочется быть красивой здесь и сейчас? Delfi Viņa предлагает вашему вниманию четыре стрижки, благодаря которым вы будете выглядеть еще стройнее и красивее.

Конечно, прическа — не волшебная палочка, но пару лишних килограммов она поможет скрыть с вполне магической легкостью! Немного усидчивости и наличие хорошего мастера сделают так, что вы совсем скоро будете ловить на себе восхищенные взгляды окружающих.

Предлагаем изучить четыре стрижки, которые действительно способны сделать ваше лицо визуально стройнее, а также рассказываем, от каких укладок лучше воздержаться, если вы хотите скрыть лишний вес.

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Постепенные стрижки

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DELFI Woman

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