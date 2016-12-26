Курс на естественную красоту, взятый модной индустрией несколько лет назад, достиг своего апогея: женщинам, которым не повезло с размером груди (впрочем, преимущества большого бюста всегда были под большим вопросом), больше не нужно прибегать к хитростям и уловкам, позволяющим визуально сделать грудь объемней.

Лифчики с силиконовыми или поролоновыми вставками теперь никому не нужны. Окончательно закрепил новый тренд на подиуме последний показ Victoria's Secret. Он ясно дал понять: модель пуш-ап больше не в моде. Новая коллекция бренда, всегда находившегося в авангарде модной бельевой индустрии, состоит из браллетов (легких тонких бюстгальтеров без косточек и вставок), кружевных боди и спортивных бюстгальтеров.





Интересно, что главного финансового директора и исполнительного вице-президента компании L Brands, под крылом которой выходят Victoria's Secret, Стюарта Бургдорфера не раз спрашивали, чем вызвано изменение ядра бренда, из которого, по мнению многих, уходят эталонно сексуальные бюстгальтеры, уступая место более дешевым спортивным. Однако в ответ он только говорил, что результатами продаж браллетов и спортивных бюстгальтеров компания довольна.





A photo posted by Victoria's Secret (@victoriassecret) on Dec 14, 2016 at 8:19am PST

Соблазнительная ложбинка в декольте в XX веке стала актуальна в конце 40-х.

В 1947-м Фредерик Меллинджер, основатель компании Frederick's of Hollywood, создал первый бюстгальтер со вставками, и уже через год модель под названием The Rising Star получила в США широкое распространение.







В эпоху популярности стиля пин-ап это было то, что нужно… Не столько женщинам, сколько модной индустрии и поп-культуре в целом. Пока высокая мода эксплуатировала созданный Кристианом Диором стиль нью лук (широкие плечи, высокая грудь, тончайшая талия и пышная юбка А-силуэта), американская поп-культура поклонялась крошкам с плакатов в стиле пин-ап. К началу 60-х нью лук ушел, а лифчики остались: несмотря на то что в моду входила субтильная мальчишеская фигура Твигги, от ложбинок отказаться было уже нельзя.







A photo posted by Marilyn Monroe (@marilynmonroe) on Oct 24, 2016 at 3:34pm PDT

Секрет лифчика был построен на принципе "вверх и вперед". Такой бюстгальтер одновременно приподнимает и выдвигает грудь, действуя по принципу корсета. Эффект обеспечивается за счет особой конструкции бюстгальтера, плотности материала, а также наличия металлопластиковых косточек и специальных вставок в виде схемных подушечек. Причем подобные подушечки могут быть как гелевыми, так и поролоновыми.

О том, насколько был неудобен пуш-ап, известно многим женщинам, а о его вреде не раз предупреждали маммологи.

Аппетитные формы давались непростой ценой: бюстгальтер сдавливал грудь, оставлял на теле следы, сковывал движения, а зачастую и вовсе мешал сделать глубокий вдох.

A photo posted by Brashop.ru (@brashop_ru) on Dec 20, 2016 at 9:03am PST

Однако возможность увеличить бюст на два размера без вмешательства пластического хирурга стала для женщин настоящим открытием. Поролоновые бюстгальтеры, демонстрирующие ложбинку, могли приблизить женщин к знаменитой спасательнице Малибу Памеле Андерсон хотя бы на время вечеринки. Надев такой бюстгальтер, обладательница даже самой невыразительной груди могла почувствовать себя секс-бомбой: всего какие-то $70 за чудо с силиконовой вставкой — и кажется, мир падет к твоим ногам.

A photo posted by 👙КУПАЛЬНИКИ, БЕЛЬЕ, ТЕРМОбелье (@salon_prima_donna) on Dec 14, 2016 at 6:32pm PST

Пик популярности пуш-апов в нашей стране пришелся на 90-е, когда в 1994-м появилась знаменитая реклама фирмы Wonderbra c весьма соблазнительной Евой Херциговой и лозунгом "Посмотри мне в глаза. Я сказала в глаза!".

О легендарном плакате говорили, что он спровоцировал немало автомобильных аварий — слишком сильный посыл для того, чтобы располагать его на автомагистралях.

Wonderbra и Victoria's Secret были брендами, которые предлагали чудо. Даже не подросткам, а вполне взрослым женщинам. "Когда в 2006 году мои подруги узнали, что я еду в США, они набросились на меня с просьбой купить им лифчиков Victoria's Secret — тех самых пуш-апов. Я вернулась с полным чемоданом лифчиков всех цветов и размеров. Пришлось платить за перевес, — вспоминает москвичка Анна. — Себе я покупать не собиралась, но все же не выдержала: когда в примерочной я увидела, как стала выглядеть моя грудь, я не поверила своим глазам".

И все же времена, когда, интимно прикасаясь к дамской груди, мужчина нарывался на плотный слой поролона, уходят в прошлое. Что выросло, то выросло.

A photo posted by Bella Hadid (@bellahadid) on Oct 26, 2016 at 2:02pm PDT

Недавно британский Vogue выпустил статью с громким названием "Что происходит с ложбинкой на груди?", где проводится исследование взлетов и падений модных тенденций.

Журналисты обратили внимание на новый тренд: звезды перестали демонстрировать глубокое декольте на красных дорожках и в других присутственных местах.

A photo posted by Alicia Vikander (@aliciavikanderdaily) on Oct 17, 2016 at 6:50am PDT

Алисия Викандер, Дженнифер Лопес, Кира Найтли предпочитают надевать платья с глухим вырезом, а если кто-то вроде Кары Делевинь и выбирает смелый вечерний комбинезон с вырезом до пупка, то в районе груди там можно обнаружить только кости грудной клетки.

"Доминирующей темой в мире моды стал комфорт, и сегодняшние покупательницы, особенно в возрасте от 18 до 35 лет, ищут именно его", — говорит ритейл-аналитик Маршал Коэн. Носить лифчик-браллет женщинам значительно приятней и удобней, ведь большая часть модель сконструирована таким образом, что практически не ощущается на теле.

"Браллеты начали набирать обороты несколько лет назад благодаря индийским дизайнерам и Etsy (веб-сайт электронной коммерции, который фокусируется на изделиях ручной работы, винтажных вещах и уникальных товарах ограниченного выпуска. — "Газета.Ru"), затем бюстгальтер появился в таких европейских ритейлах, как H&M и Asos", — говорит сотрудник веб-сайта Lingerie Addict Кора Харрингтон. По ее словам, бренд Aerie, наряду с такими социальными медиазвездами, как Кендалл Дженнер, также способствовал популяризации тренда в США.

Появляться в обществе в браллетах, изящно выглядывающих из-под платья или футболки, стало признаком хорошего вкуса.

A photo posted by Victoria's Secret (@victoriassecret) on Dec 20, 2016 at 9:09am PST

Бюстгальтер используют и как нижнее белье, и как полноценную деталь лука для выхода в свет — в качестве топа под шорты с завышенной талией, под пиджак или прозрачную блузку.

Некоторые звезды в борьбе против искусственной сексуальности пошли еще дальше — они просто отказываются от нижнего белья как такового. Раньше выход в свет без бюстгальтера означал лишь просвечивающие сквозь наряд соски (вспомните сериал "Секс в большом городе", где Саманта специально использует накладные соски для дополнительного привлечения внимания).

Теперь не зазорно и позволить груди полностью просвечивать — если вы Белла Хадид, конечно. Или Ким Кардашьян, которая не раз была замечена в кварталах Нью-Йорка в полупрозрачном боди, под которым ничего не было.

A photo posted by Gigi Hadid (@gigihadid) on Dec 14, 2016 at 5:30am PST

Сегодня, по данным The Telegraph, продажи пуш-ап-бюстгальтеров уже упали на 19%. Крупнейшие игроки на бельевом рынке активно удовлетворяют интересы потребителей. Agent Provocateur предлагает бюстгальтеры из тонкой сетки, декорированные ажурными кружевами, La Perla — невесомые браллеты, прикрывающие соски вышивкой в виде цветов. В Victoria's Secret выпустили линейку кружевных боди, оголяющих живот или спину. Даже масс-маркет-бренд La Senza, получивший широкую известность в Москве благодаря цветастым лифчикам модели "двойной пуш-ап", сейчас делает акцент на бюстгальтерах без косточек, декорированных чокером.

Спрос на браллеты открыл дорогу для многих начинающих дизайнеров. В сети Instagram по хештегу #lingerie можно найти сотни аккаунтов, предлагающих бюстгальтер ручной работы по индивидуальным меркам. Дизайнеры готовы скопировать знаменитые модели, придумать свой фасон или продать то, что уже сшито. Интересно, что большинство из них принципиально отказывается от производства поролоновых лифчиков, что в очередной раз доказывает, что век пуш-апа закончен.